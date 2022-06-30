Osiągaj lepsze wyniki dzięki najlepszemu typowi mowy wewnętrznej

Niezależnie od tego, czy robisz to celowo czy nie, podczas treningu prawdopodobnie korzystasz z mowy wewnętrznej. Istnieje jej pozytywna strona, gdy motywujesz się, mówiąc do siebie: „Dasz radę!” lub „Nie poddawaj się!”. Ma ona jednak też negatywną wersję, która przejawia się hasłami w stylu: „To za trudne!” albo „Nie nadaję się do tego!”.

Jak zapewne przypuszczasz, pozytywna mowa wewnętrzna może mieć pozytywny wpływ na Twój trening. Ma szansę przełożyć się nie tylko na zdrowszą samoocenę, ale też na lepsze wyniki podczas aktywności – tak wynika z metaanalizy opublikowanej w czasopiśmie Perspectives on Psychological Science. Natomiast według badania opublikowanego w Sports Medicine automotywacja (w szczególności połączona z wizualizacją i wytyczaniem sobie celów) zwiększa wytrzymałość, a według badania z Medicine & Science in Sports & Exercise – sprawia, że trening wydaje się mniej intensywny. Używanie języka pełnego współczucia przekłada się natomiast na większą energię i niższe tętno – tak wynika z badań opublikowanych w Clinical Psychological Science.

Mimo to pozytywną i zbyt pozytywną mowę wewnętrzną dzieli tylko subtelna różnica. Choć ta pierwsza może pomóc w postępach, ta druga może mieć negatywne skutki, ponieważ jest zbyt nierealistyczna. „Jeśli Twój umysł odrzuca pozytywną mowę wewnętrzną, sytuacja jest gorsza niż w przypadku braku automotywacji” – mówi dr Jonathan Fader, psycholog sportu i autor książki Life as Sport: What Top Athletes Can Teach You About How to Win in Life. Gdy rozbudzasz swoje oczekiwania, a potem ich nie spełniasz, osłabiasz poczucie własnej skuteczności i tego, na co Cię stać.

Powiedzmy, że używasz zdania: „Na pewno dasz radę!”, aby dodać sobie werwy podczas próby podciągnięcia się do podbródka po raz pierwszy w życiu lub pobicia swojego rekordu w podnoszeniu ciężarów o 10 kg. Jednak mimo to nie udaje Ci się osiągnąć celu. Istnieje ryzyko, że skupisz się na tym, co poszło nie tak, zamiast na tym, co udało Ci się zrobić (być może udało Ci się podciągnąć do połowy lub pobić rekord o 5 kg). „W ten sposób możesz zmniejszyć swoją pewność siebie i zniechęcić się do kolejnych prób” – tłumaczy Fader.

Co więcej, zbyt entuzjastyczny język jest jeszcze bardziej frustrujący, jeśli zakłamujesz rzeczywistość. „Gdy po prostu tego nie czujesz, Twoja reakcja prawdopodobnie będzie negatywna” – mówi dra Gloria Petruzzelli, dyplomowana sportowa i kliniczna psycholożka na wydziale sportu uniwersytetu Sacramento State. A to może sprawić, że zostaniesz w blokach startowych.