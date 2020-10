Osiągaj lepsze wyniki dzięki najlepszemu typowi mowy wewnętrznej

Jak zapewne przypuszczasz, pozytywna mowa wewnętrzna daje lepsze efekty podczas treningu. Nie tylko wpływa na zdrowszą samoocenę, ale pozwala też osiągać lepsze wyniki podczas aktywności – tak wynika z metaanalizy opublikowanej w czasopiśmie „Perspectives on Psychological Science”. Natomiast według badania opublikowanego w „Sports Medicine” automotywacja (w szczególności połączona z wizualizacją i wytyczaniem sobie celów) zwiększa wytrzymałość, a według badania z „Medicine & Science in Sports & Exercise” – sprawia, że trening wydaje się mniej intensywny. Używanie języka pełnego współczucia przekłada się natomiast na większą energię i niższe tętno – tak wynika z badań opublikowanych w „Clinical Psychological Science”.



Mimo to pozytywną i zbyt pozytywną mowę wewnętrzną dzieli tylko subtelna różnica. Ta druga może mieć negatywne skutki, ponieważ jest zbyt nierealistyczna. „Jeśli Twój umysł odrzuca pozytywną mowę wewnętrzną, sytuacja jest gorsza niż w przypadku braku automotywacji” – mówi dr Jonathan Fader, psycholog sportu i autor książki „Life as Sport: What Top Athletes Can Teach You About How to Win in Life”. Gdy rozbudzisz swoje oczekiwania, a potem ich nie spełnisz, osłabiasz poczucie własnej skuteczności i tego, na co Cię stać.