Kuchnia sportowca: „Lambchester City” z kapitan reprezentacji Anglii, Steph Houghton

Powszechnie wiadomo, że Manchester raczej nie słynie z meksykańskiej kuchni. To zła wiadomość dla gwiazdy piłki nożnej Steph Houghton, kapitanki Manchesteru City i reprezentacji Anglii, która wręcz przepada za fajitas. Jak dotąd jej domowe wersje tego dania były OK, jednak samo „OK” nigdy nie zadowalało Steph. Właśnie z tego powodu na pomoc przychodzi szefowa kuchni Kia Damon, gospodyni „Kuchni sportowca”. Po ustawieniu kilku kamer obie zaczęły wspólne krojenie, marynowanie i smażenie – na przeszkodzie nie stanął im nawet dzielący je dystans prawie 5 tysięcy kilometrów. Po chwili rozmawiały już o kuchni swoich babć, pierwszym powołaniu Steph do reprezentacji i sposobach na dodanie sił nowemu pokoleniu dziewcząt za pomocą piłki nożnej. Spotkanie zakończyło się wielkim sukcesem – Steph nigdy nie zabraknie już fajitas.