Zawodnik CrossFit Logan Aldridge może pomóc każdemu w budowaniu pewności siebie

Bardzo rzadko zdarza się, że tragiczny wypadek stanowi pozytywny punkt w życiu. Jednak dla profesjonalnego zawodnika CrossFit i sportowca Nike Logana Aldridge'a utrata lewej ręki w wyniku wypadku na łodzi wakeboardingowej w wieku 13 lat była nie tylko „najlepszą rzeczą, jaka kiedykolwiek mu się przytrafiła”, ale stała się także podstawą jego celu: pomóc każdemu zbudować pewność siebie. Na rozpoczęcie 9 sezonu podcastu Trained współzałożyciel firmy All Things Adaptive zajmującej się sprzętem adaptacyjnym oraz dyrektor ds. treningu w Adaptive Training Academy spotyka się z nową prowadzącą Jaclyn Byrer, aby opowiedzieć o fizycznej i mentalnej przemianie, która pomogła mu zostać trzecim najsilniejszym jednorękim mężczyzną na Ziemi. Opowiada on również o tym, jakie słowa wypowiedziane przez jego mamę zmieniły jego perspektywę, o swoim głupkowatym poczuciu humoru, dzięki któremu uśmiech nie schodzi z jego twarzy, oraz o zasadzie pięciu sekund, która pomaga mu w podejmowaniu działań. Jego spostrzeżenia i postawa „spróbuj wszystkiego” mogą pomóc nam wszystkim w osiągnięciu naszych celów po kolei – niezależnie od tego, jakie masz ciało i umiejętności oraz jaką dyscyplinę sportu uprawiasz.