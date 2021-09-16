Zawodnik CrossFit Logan Aldridge może pomóc każdemu w budowaniu pewności siebie

Podcast „Trained”: burzenie oczekiwań według Logana Aldridge'a
Coaching
Chcesz wymazać ze słownika frazę „nie mogę”? Logan Aldridge, zawodnik CrossFit, trzeci najsprawniejszy jednoręki człowiek świata, ma na to radę.
Trained to podcast, w którym omawiamy najnowsze innowacje i odkrycia z dziedziny fitnessu.
Bardzo rzadko zdarza się, że tragiczny wypadek stanowi pozytywny punkt w życiu. Jednak dla profesjonalnego zawodnika CrossFit i sportowca Nike Logana Aldridge'a utrata lewej ręki w wyniku wypadku na łodzi wakeboardingowej w wieku 13 lat była nie tylko „najlepszą rzeczą, jaka kiedykolwiek mu się przytrafiła”, ale stała się także podstawą jego celu: pomóc każdemu zbudować pewność siebie. Na rozpoczęcie 9 sezonu podcastu Trained współzałożyciel firmy All Things Adaptive zajmującej się sprzętem adaptacyjnym oraz dyrektor ds. treningu w Adaptive Training Academy spotyka się z nową prowadzącą Jaclyn Byrer, aby opowiedzieć o fizycznej i mentalnej przemianie, która pomogła mu zostać trzecim najsilniejszym jednorękim mężczyzną na Ziemi. Opowiada on również o tym, jakie słowa wypowiedziane przez jego mamę zmieniły jego perspektywę, o swoim głupkowatym poczuciu humoru, dzięki któremu uśmiech nie schodzi z jego twarzy, oraz o zasadzie pięciu sekund, która pomaga mu w podejmowaniu działań. Jego spostrzeżenia i postawa „spróbuj wszystkiego” mogą pomóc nam wszystkim w osiągnięciu naszych celów po kolei – niezależnie od tego, jakie masz ciało i umiejętności oraz jaką dyscyplinę sportu uprawiasz.
„Myślałem, że w tym wieku będę zawodowym sportowcem w zupełnie innym charakterze, w jakiś wielki sposób. Ale przydarzył się wypadek i powiedziałem: »W porządku, stało się. To tylko ramię, czas wziąć się do roboty«”.
Logan Aldridge zawodnik CrossFit, współzałożyciel All Things Adaptive i dyrektor ds. treningu w Adaptive Training Academy
Masz pytania dotyczące nastawienia, ruchu, odżywiania, regeneracji lub snu? A może chcesz zaproponować temat lub kolejnego gościa? Napisz do Jaclyn na adres trained@nike.com, a ona zobaczy, co da się zrobić.