Pięć prostych sposobów na zdrowsze odżywianie

Czasami traktowanie siebie z życzliwością oznacza robienie czegoś mniej, zwłaszcza jeśli chodzi o treningi i odżywianie. Aby dokonać pozytywnych zmian w diecie – niezależnie od tego, czy biegasz, podnosisz ciężary, czy robisz coś zupełnie innego – kluczem jest skupienie się na postępach, a nie na perfekcji.

W rzeczywistości odżywianie się zależy w równym stopniu od tego, jak jesz, jak i od tego, co jesz, twierdzi dr John Berardi, współzałożyciel Precision Nutrition. Ten specjalista w zakresie biochemii żywienia współpracuje ze sportowcami, aby za pomocą odpowiedniej diety wspomóc regenerację i poprawić ich wyniki. Oto jego pięć przydatnych zasad dotyczących zdrowego odżywiania.