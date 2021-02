Jak zacząć – lub jak zacząć ponownie – plan na dobre samopoczucie

Komu z nas nie zdarzyło się deklarować, że właśnie w tym roku na naszym brzuchu pojawi się sześciopak, że na talerzu będą lądować tylko chude białka, świeże warzywa i nieprzetworzone produkty, a osiem godzin snu stanie się normą.



A potem przychodził luty.



„Gdy początkowy entuzjazm związany z nowym nawykiem mija i wracamy do szarej codzienności, zaczyna wkradać się przekonanie, że nie musimy wykonywać danej czynności lub możemy wykonać ją następnego dnia, i nasz plan spala na panewce” – mówi dr Sasha Heinz, psycholożka rozwoju i trenerka mentalna specjalizująca się w wyznaczaniu celów i zmianach zachowania. Naukowcy z University of Scranton zbadali to zjawisko na grupie 200 osób podejmujących postanowienia noworoczne: okazało się, że tylko 19% uczestników badania było w stanie trzymać się ich przez co najmniej dwa lata. Dzieje się tak, ponieważ większość osób nie robi wiele, aby pomóc sobie w realizacji celów, więc zazwyczaj kończy się na dobrych chęciach.



Niezależnie od tego, czy należysz do tych 81% czy Twój plan treningowy właśnie zaginął w akcji, postępowanie zgodnie z tymi wskazówkami pomoże Ci wykształcić w sobie dowolny zdrowy nawyk.