Jak zacząć – lub jak zacząć ponownie – plan na dobre samopoczucie

Gdy dokonujemy zmian, często słyszymy w naszych głowach głos mówiący nam, jak się czuć, zwykle ma on dwa oblicza. „Pierwsze to »surowy sierżant«, twardziel z filmów wojennych, który krzyczy na rekrutów” – mówi Wignall. „Drugie to »obwiniacz«, głos, który mówi Ci, że musisz być w lepszej formie lub jeść lepiej, bo inaczej Twoja wartość będzie zerowa” – dodaje dra Sasha Heinz, psycholożka rozwoju i trenerka mentalna specjalizująca się w wyznaczaniu celów i zmianach zachowania.



Oba głosy są dla nas destrukcyjne. „Gdy oceniasz się naprawdę surowo, wytwarzasz dodatkowe negatywne emocje, które w rzeczywistości oddalają Cię od osiągnięcia celu” – mówi Wignall. „Odrzuć ten ciężar, a zobaczysz, ile masz w sobie energii do działania”.



Wypowiedz na głos cel, który chcesz osiągnąć. Następnie posłuchaj, jak zareaguje na to głos w Twojej głowie. Czy mówi: „dasz radę!”? A może słyszysz krzyczącego apodyktycznego sierżanta lub obwiniacza, przez którego czujesz się źle?



Jeśli słyszysz jednego z tej dwójki, postaraj się zmodyfikować swoją mowę wewnętrzną, aby móc zwracać się do siebie w sposób miły, dodający odwagi, a nawet tylko neutralny. Wystarczy zamienić takie słowa jak „musisz”, „potrzebujesz”, „powinnaś” lub „powinieneś” na bardziej pozytywne, takie jak „możesz”, „chcesz” lub „dasz radę”. Następnie zobacz, co się wydarzy. „Gdy zaczniesz sobie radzić dobrze, a nawet lepiej, a na pewno tak się stanie, Twój mózg zrozumie, że wrzucenie na luz przynosi korzyści” – mówi Wignall.