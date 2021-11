Jak osiągać cele i inspirować innych według Shalane Flanagan

Gdy Shalane Flanagan dowiedziała się, że wszystkie sześć maratonów z serii World Marathon Majors odbędzie się w ciągu siedmiu tygodni, nie mogła przepuścić takiej okazji na historyczne osiągnięcie. Po dwóch operacjach rekonstrukcji kolana i rocznej przerwie od biegania legenda długich dystansów wróciła do sportu, aby pokazać samej sobie i kolejnemu pokoleniu sportsmenek, co można osiągnąć przy odpowiedniej mentalności. W tym odcinku podcastu Trained Shalane dołącza do prowadzącej Jaclyn Byrer, aby opowiedzieć o tym, co zainspirowało ją do przebiegnięcia tego maratonu maratonów, i zdradza nam, jak wyglądały jej plany treningowy i regeneracyjny, dzięki którym udało jej się sprostać temu wyzwaniu (i dobrze się przy tym bawić). Szczerze mówi też o swojej drodze, którą przebyła jako sportsmenka i matka oraz o tym, jak czuje się jako jedna z nielicznych trenerek na profesjonalnym poziomie. Podpowiada również, w jaki sposób każdy z nas może wspiąć się na swoje wyżyny.