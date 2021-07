Eksperci podpowiadają, jak sprawić, by zielone warzywa liściaste były smaczne

Sałatkowa nauka

Jedzenie pomagające zwiększyć masę mięśniową? Białko. Dobra odpowiedź. A co powiesz na to? To, czy jesz warzywa liściaste czy nie, może mieć ogromne znaczenie dla siły Twoich mięśni – niezależnie od tego, jakie ilości białka dostarczasz ciału – tak wynika z ostatnich badań opublikowanych w „The Journal of Nutrition”.



Jak to się dzieje? „Zielone warzywa liściaste, takie jak jarmuż, rukola, szpinak, kapusta, burak liściowy, sałata i botwinka, zawierają azotany. Ciało zamienia je w tlenek azotu, który pozytywnie wpływa na działanie naczyń krwionośnych” – mówi Ryan Andrews, dyplomowany dietetyk i główny specjalista w zakresie odżywiania w Precision Nutrition. W szczególności poprawia krążenie, ułatwia dostarczanie składników odżywczych i tlenu oraz pomaga w usuwaniu odpadów. „Ze względu na te wszystkie naczyniowe korzyści jedzenie warzyw liściastych może pomóc Ci w zwiększeniu siły i regeneracji, nawet jeśli nie jesteś topowym sportowcem” – mówi autor badania dr Marc Sim, wykładowca na Edith Cowan University School of Medical and Health Sciences.



Regularne spożywanie tych warzyw może dobrze wpływać również na zdrowie Twojego żołądka. W układzie pokarmowym znajdują się miliony bakterii, zarówno dobrych, jak i złych. „Poprawiają one także m.in. naszą wagę, poziom cukru we krwi i funkcjonowanie mózgu” – mówi dr Shiv Desai, gastroenterolog z Austin Gastroenterology. Warzywa liściaste zawierają cukier znany jako sulfochinowoza, który pomaga rozwijać dobre mikroby, a to zdecydowanie działa na naszą korzyść – tak wynika z badania opublikowanego w „The ISME Journal”.



„Oczywiście nie możesz liczyć na żadne z tych korzyści, jeśli nie zbliżasz się do rekomendowanych pięciu porcji warzyw – co niestety dotyczy większości osób” – zaznacza Andrews. (Sim twierdzi jednak, że jeśli w Twojej diecie znajdują się warzywa liściaste, możesz liczyć na korzyści związane z azotanami). Dla ścisłości – jedna porcja to mniej więcej dwie szklanki surowych warzyw (lub jedna gotowanych). Jeśli to dla Ciebie za mało, spokojnie możesz wyjść poza pięć porcji, ale postaraj się zatrzymać na dziesięciu, aby oszczędzić ciału konieczności trawienia takiej ilości błonnika.