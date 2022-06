Jak i po co rozgrzewać się przed treningiem

Ryzyko pójścia na skróty

Rozumiemy, jak nieprzyjemna jest myśl o poświęceniu kilku dodatkowych minut na trening, gdy on sam jest już wystarczająco ciężki. Ale to lepsze niż utrata energii lub walka ze sztywnością czy skurczami mięśni, które mogą prowadzić do nadwyrężeń, naciągnięć lub poważnych bolesności. „Wszystko to może się zdarzyć, jeśli przegapisz rozgrzewkę” – mówi dr Michele Olson, starsza profesor kliniczna nauk sportowych w Huntingdon College w Montgomery w Alabamie i certyfikowana specjalistka ds. siły i kondycji.



To dlatego, że „wszystkie tkanki i organy, w tym mięśnie i serce, potrzebują bardziej dotlenionej, gęstej odżywczo krwi krążącej na coraz wyższym poziomie, aby mogły prawidłowo funkcjonować podczas treningu” – tłumaczy. „Zwiększenie ilości tlenu poprzez rozgrzewkę może również zapobiec zawrotom głowy i przyspieszonemu biciu serca” – dodaje. „To ostatnie nie musi być czymś nadzwyczajnym, ale na dłuższą metę też nie jest dobre dla serca” – mówi Olson.



„Trenowanie z napiętymi mięśniami może zaburzyć prawidłową postawę, powodując zmniejszenie kontroli motorycznej nad największymi mięśniami” – wyjaśnia David Reavy, ekspert w dziedzinie terapii funkcjonalnej i założyciel kliniki React Physical Therapy w Chicago. Na przykład ci z nas, którzy siedzą przy biurku przez cały dzień, mają tendencję do naprężania zginaczy bioder, co może spowodować, że miednica zacznie lekko wychylać się do przodu (tzw. przodopochylenie) – mówi. Powoduje to zamknięcie mięśni brzucha i pośladków podczas biegania i podnoszenia ciężarów, co sprawia, że cała ta ciężka praca podczas treningu staje się mniej efektywna.