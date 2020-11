Jak nie dać się wymówkom – porady dla biegaczy

Wymówka numer 1: „Bieganie jest męczące”. Rozwiązanie: Zatrzymaj się, zanim zacznie brakować Ci sił.

„To, co najbardziej zniechęca ludzi do biegania, to fakt, że biegają za intensywnie” – mówi Bennett. „Chodzi mi o bieganie na luzie, które nie ma nic wspólnego z liczbami na zegarku. Chodzi o luz w kwestii wysiłku. Oznacza to, że zatrzymujesz się, gdy masz jeszcze siłę i ochotę, by biegać. Kojarzysz moment, podczas którego czujesz, że możesz biec bez końca? Odpuść sobie właśnie w takiej chwili. Takie rozwiązanie sprawia, że nie patrzysz z obawą na kolejny bieg, a wręcz nie możesz się go doczekać. Masz się złościć, że przerywasz go tak wcześnie! Jeśli poczujesz się dzięki temu lepiej, możesz zrzucić winę na mnie”.