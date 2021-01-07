Jak nie dać się wymówkom – porady dla biegaczy

„Za każdym razem, gdy czujesz ból, jego powodem może być kontuzja” – wyjaśnia Bennett. „Na krótką metę odpowiedź może więc brzmieć: być może faktycznie lepiej odpuścić sobie teraz bieganie. Nie należy mieć jednak wyrzutów sumienia z tego powodu. Spójrz na to w ten sposób: jesteś tak dobrym sportowcem, że musisz wzmacniać całe ciało. Gratulacje! Zastanów się, dlaczego przydarzają Ci się kontuzje. Wzmacniasz zginacz stawu biodrowego? A dolne mięśnia tułowia i mięśnie stabilizujące kolana, np. czworogłowe? Nie musisz wykonywać wielu dodatkowych ćwiczeń – możesz postawić na deskę lub wypady w tył – aby szybko przekonać się, jak korzystne są dla zdrowia”.



Gdy tylko poradzisz sobie z tymi przeszkodami, zdasz sobie sprawę, że nieodpuszczanie w chwilach zwątpienia to część piękna biegania.



„Czasami bieg nie idzie zgodnie z planem” – mówi Bennett. „Być może stresujesz się kłótnią z mamą. Być może fatalnie Ci się wczoraj spało. Jednak, gdy uda Ci się skończyć bieg, nawet jeśli nie był on zbyt długi, możesz powiedzieć sobie: »Udało mi się. Bieg zaliczony. Teraz wiem o sobie więcej niż wcześniej«. Właśnie to uczucie sprawia, że wracamy po więcej. Czasami potrzebujesz tej nadziei, gdy po całym dniu kładziesz głowę na poduszce. To takie małe zwycięstwo, które odnosisz właśnie dzięki bieganiu”.



Gdy następnym razem będziesz zastanawiać się, czy warto w ogóle wkładać buty, przypomnij sobie słowa trenera Bennetta i odrzuć swoją wymówkę, jakkolwiek by nie brzmiała.