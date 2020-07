Jakie są prawdziwe efekty pozytywnego nastawienia

„Ścieżki neuronowe odpowiedzialne za pozytywne lub negatywne nastawienie powstają u człowieka, gdy jest młody” – wyjaśnia dr Loretta Breuning, założycielka ośrodka Inner Mammal Institute i autorka książki „The Science of Positivity”. Jej zdaniem nasze postrzeganie świata w jasnych lub ciemnych barwach kształtuje się pod wpływem przeżyć z dzieciństwa i to one stanowią klucz do naszej motywacji w późniejszym życiu.



„Ktoś spodziewający się pozytywnego wyniku jest bardziej skłonny do podjęcia wysiłku, aby osiągnąć obrany cel. Jeśli nie wierzysz w możliwość powodzenia, to zapewne nic nie zrobisz, ponieważ nasz mózg nie jest zaprogramowany, aby dążyć do celu, który nie daje żadnych korzyści” – mówi. „Negatywne nastawienie sprawia, że nie wiadomo, od czego zacząć i jak postępować, przez co dana osoba w ogóle rezygnuje z jakiegokolwiek działania”.



„Takie pesymistyczne myślenie nie dość, że aktywuje wydzielanie kortyzolu, czyli hormonu stresu, który wysyła do mózgu ostrzeżenie o »zagrożeniu«, to jeszcze dodatkowo łatwo się utrwala” – mówi Breuning. „Negatywna ścieżka neuronalna ulega wzmocnieniu. Można to porównać do posługiwania się językiem ojczystym – umiejętność mówienia w nim przychodzi nam tak łatwo, że nawet nie zdajemy sobie sprawy z jej istnienia”.



Kiedy ogarną Cię ponure myśli, to samo powtarzanie sobie, że trzeba myśleć pozytywnie, może wydawać się jałowe. I tak rzeczywiście bywa: Fox uważa, że samo tylko myślenie na niewiele się przyda. Korzyści z pozytywnego nastawienia wynikają nie z tego, jak myślimy, tylko z tego, co robimy. „Jeśli w Twoim życiu będzie dużo pozytywnych działań, przełożą się one na Twój nastrój i Twoje nastawienie” – mówi Fox.