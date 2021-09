Zdaniem ekspertów: 5 sygnałów, że Twoje ciało potrzebuje regeneracji

5. Łapią Cię przypadkowe skurcze.

Złapał Cię kiedyś skurcz podczas krzątania się po kuchni lub tuż po przebudzeniu? „Zdarza się to po intensywnej aktywności fizycznej, która nadmiernie angażuje dany mięsień” – mówi Penhollow. Wszystkie ćwiczenia powodują minizerwania mięśni, jednak to brak odpoczynku sprawia, że nie mają one czasu naprawić się i odbudować.

„Co więcej, wszystkie te urazy utrudniają mięśniom wchłanianie składników odżywczych, których potrzebują do regeneracji i pozbycia się odpadów komórkowych po treningu” – dodaje. Prowadzi to do skurczy – sygnału, że z mięśniami jest naprawdę źle.