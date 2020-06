Czemu służą biegi regeneracyjne

Mniejszy wysiłek może sprawić, że zyskasz więcej siły i będziesz biegać jeszcze szybciej

Choć sprinty, bieganie pod górę i biegi powyżej 10 kilometrów mogą sprawić, że będziesz czuć się nie do pokonania, Twoje ciało potrzebuje też wolniejszych biegów, aby zrobić użytek z tej ciężkiej pracy i szybciej nabrać energii. Oto jak aktywna regeneracja może Ci pomóc i jak uwzględnić ją w swoim planie treningowym.



Gdy biegacze rozmawiają o bieganiu, zazwyczaj rozmowa wygląda podobnie: „Jaki jest Twój docelowy czas? Jak szybko biegasz interwały? Jakie masz tempo na poszczególnych etapach?”. Im szybciej biegasz, tym większe uznanie zyskujesz wśród reszty.



A Jednak lepszym parametrem do omawiania jest to, jak wolne tempo utrzymujesz podczas biegów regeneracyjnych. „Bieg regeneracyjny to najkrótszy i najbardziej swobodny bieg w ciągu tygodnia” – mówi Jason Fitzgerald, licencjonowany amerykański trener lekkoatletyczny, główny trener w Strength Running i gospodarz podcastu The Strength Running. „Bardziej swobodny trening niesie za sobą niezliczone korzyści, z których największą jest aktywna regeneracja”.



Do aktywnej regeneracji zalicza się każdy rodzaj mniej intensywnego wysiłku po cięższym treningu. Jeśli jesteś biegaczem, pomyśl o lekkim joggingu, podczas którego nie przejmujesz się swoją prędkością. „W regeneracji nie chodzi o szybkie tempo, ma to być lekki wysiłek” – tłumaczy Fitzgerald. Aby dokładniej opisać, jak mało intensywna jest taka aktywność, zaleca on stosowanie trzech kryteriów: komfort, kontrola i konwersacja (ostatnie z nich oznacza, że w tym tempie można by swobodnie z kimś porozmawiać bez zadyszki). Jeśli wolisz konkretne liczby: taki wysiłek powinien być oceniany na 1–3 w skali do 10 – mówi Fitzgerald.