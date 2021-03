1. Zaplanuj treningowy tydzień



„Wybranie dni, podczas których dasz z siebie więcej, i tych, podczas których zdejmiesz stopę z gazu, nie tylko oficjalnie pozwoli Ci zwolnić, ale również pomoże dostrzec wynikającego z tego korzyści” – tłumaczy Falsone. „Spojrzysz na tygodniowy plan i wszystkie będzie jasne – regeneracyjny bieg wypada w środę, ponieważ we wtorek wykonuję sprinty, podczas których idę na całość; dzięki temu będę mieć więcej siły na ćwiczenia siłowe w czwartek” – wyjaśnia. Bonus? Odpowiedzialność.

Oto uniwersalny plan treningowy polecany przez Falsone:



· Poniedziałek: ciężka praca

· Wtorek: znowu ciężka praca

· Środa: dzień regeneracyjny*

· Czwartek: luźniejszy trening

· Piątek: ostatni intensywny trening w tygodniu

· Sobota: dzień regeneracyjny*

· Niedziela: idź na spacer, na rower lub zajmij się czymś przyjemnym (pamiętając o zachowaniu bezpiecznego dystansu) z kimś z rodziny lub przyjaciół. „W tym dniu chodzi o pamiętanie o aktywnym i zdrowym trybie życia podczas wszystkiego, co robisz” – mówi Falsone. Ma być to miły reset przed kolejnym poniedziałkiem.

* Jeśli Twoje ciało jest obolałe po intensywnych treningach w poprzednie dni, zregenerujesz się szybciej, jeśli w dzień regeneracyjny wykonasz lżejszą wersję treningu, który doprowadził Cię do takiego stanu. Dzięki temu zmniejszysz zmęczenie mięśni zaangażowanych w te ćwiczenia i pomożesz im szybciej dojść do siebie. Lepiej więc odpuścić sobie pracę nad innymi partiami i nie dać się skusić wygodnej kanapie – tak wynika z badania opublikowanego w czasopiśmie „PLOS One”.



2. Sprawdzaj swoje statystyki i przygotuj się na modyfikacje



Twój wysiłek w dni regeneracyjne powinien być na tyle niski, aby pozwolić mięśniom odbudować się i uzupełnić bak, ale nie tak niski, aby w ogóle nie ćwiczyć. Prosty sposób na znalezienie złotego środka: jeśli monitorujesz swoje tętno (np. za pomocą smartwatcha), pamiętaj, aby znajdować się w strefie bardzo małego lub małego wysiłku, która odpowiada zwykle równowartości 50–60% Twojego maksymalnego tętna. „Jeśli nie jesteś za pan brat z technologią, pomyśl o swoim wysiłku w skali od 1 do 10 (1 to leżenie na kanapie, a 10 to leżenie na podłodze z wysiłku) i celuj w 4 lub 5” – radzi Falsone.



Podczas aktywności modyfikuj poziom wysiłku w zależności od Twojego stanu. „Pierwsze 10–15 minut powie Ci, czego potrzebuje Twoje ciało” – tłumaczy Meeusen. Zwracaj uwagę na sygnały fizyczne informujące Cię, że należy nieco zwolnić, takie jak ból czy trudności z oddychaniem, oraz mentalne czerwone flagi, np. powtarzanie sobie, że ten trening jest fatalny. Z drugiej strony, jeśli czujesz, że masz jeszcze spore rezerwy, możesz podkręcić tempo.



3. Stwórz wyjątkowy nastrój



„Wykonywanie luźnego treningu buduje regeneracyjny rytm różniący się od tego, jak czujesz się w dni, gdy dajesz z siebie wszystko” – mówi Falsone. Możesz zacząć od playlisty. „Muzyka to naprawdę dobry sposób, aby zwolnić. Idealne są utwory w tempie 100 BPM, ponieważ dopasowujesz intensywność ćwiczeń do ich rytmu” – dodaje.

Ubranie również ma znaczenie. Badania pokazują, że to, co masz na sobie, wysyła sygnały do mózgu informujące go o tym, jak się czujesz i zachowujesz. (Według pięciu badań opublikowanych w czasopiśmie „Social Psychological and Personality Science” noszenie formalnych ubrań sprawiało, że ludzie czuli się silniejsi i bardziej asertywni). Wyślij umysłowi wiadomość, że należy zwolnić, zamieniając koszulkę na zawody na wygodny T-shirt, a buty do treningów HIIT na lifestylowy model. „Jeśli nie biegasz, możesz wykonać trening boso, dzięki czemu będziesz zwracać większą uwagę na swoją równowagę oraz mieć większą świadomość swojego ciała w przestrzeni” – radzi Falsone.

„Postaraj się też, aby aktywność wykonywana w dzień regeneracji odbywała się w spokojnym miejscu” – mówi Meeusen. O wiele łatwiej biegać w relaksującym tempie w pięknych okolicznościach przyrody niż w miejscu, w którym w inne dni wykonujesz sprinty.