Czy mogę iść dziś pobiegać? Dowiedz się, jak to sprawdzić

Biegać czy nie biegać: oto jest odpowiedź
Coaching
Każdego ranka masz decyzję do podjęcia. Dzięki tej prostej radzie wybierzesz dobrze.
Być może wczoraj zaczęła boleć Cię pięta. Może nadal odczuwasz w łydkach dłuższą niż zwykle jazdę na rowerze w weekend. Może czujesz, że 20-kilometrowy bieg to pestka, ale czekasz na wolny dzień od tygodni. A może po prostu masz za dużo stresów w domu lub w pracy.
Istnieje mnóstwo czynników, z powodu których zadajesz sobie pytanie, czy iść pobiegać czy nie. Oto sposób na znalezienie odpowiedzi: „Musisz naprawdę wsłuchać się w swoje ciało” – mówi Chris Bennett, główny trener Nike Running na poziomie globalnym. Być może dzięki temu ocenisz, w jakim stopniu Twoje mięśnie są zmęczone, albo czy bieg pomoże Ci oczyścić głowę, czy też będzie stanowił kolejny stresujący element dnia.
„Opanowanie umiejętności słuchania własnego ciała wymaga czasu, ale poznanie siebie na takim głębszym poziomie to niezwykle satysfakcjonujący aspekt biegania” – mówi Marielle Hall, olimpijka, profesjonalna biegaczka długodystansowa i sportsmenka Nike.
„Świadomość tego, kiedy należy odpuścić sobie bieg i odpocząć, może dać tak samo dobre efekty, jak nowy osobisty rekord czy świetny trening” – mówi. „Zaczynasz intuicyjnie wiedzieć, co dzieje się z Twoim ciałem, i jesteś w stanie odróżnić zwykły dyskomfort od bólu, który może doprowadzić do kontuzji. Ta samoświadomość może wynieść Twoje bieganie na wyższy poziom” – dodaje Hall. To nie kontuzja lub wypalenie zmuszają Cię do odpoczynku. To Ty masz nad wszystkim kontrolę, to Ty podejmujesz decyzję – o tym, że powrócisz z większą siłą.
Prosta zmiana
Jeśli zastanawiasz się, czy iść pobiegać, zadaj sobie pytanie: Jak będę czuć się po biegu?
Oto rada od Shalane Flanagan, czterokrotnej olimpijki i trenerce w Bowerman Track Club. „Jeśli bieganie ma powodować za dużo nerwów, coś Cię boli lub czujesz, że nie poprawisz sobie w ten sposób humoru, odpowiedź brzmi: Dziś odpuszczam bieganie” – mówi.
Flanagan, która przeszła ostatnio dwie operacje kolana, mówi, że często zadaje sobie to pytanie. „Wsłuchuję się w swoje ciało i jestem wobec siebie szczera”.
„Szczerość polega również na świadomości tego, że czasami należy odpuścić bieg, aby nie zrobić sobie krzywdy” – mówi Bennett. Jeśli czujesz, że dotyczy to także Ciebie, warto założyć, że wychodzisz pobiegać tylko na pięć minut. W każdej chwili możesz się zatrzymać. Lub przejść w chód. Może się jednak okazać, że samo ruszenie się z domu było największą przeszkodą, a 30-minutowy bieg to coś, czego było Ci potrzeba.
Jeśli jednak w kontekście bieganie ponad wszystko liczy się dla Ciebie intensywność, mamy dla Ciebie wiadomość od dr. Bretta Kirby’ego, naukowca badającego wydajność fizyczną ludzkiego organizmu w centrum sportowo-badawczym Nike.
„Chcesz zbudować spokojny związek z bieganiem, a nie agresywny, na zasadzie: »Przebiegnę teraz wiele kilometrów na pełnej szybkości, a potem nie będę w stanie dojść do siebie przez długi czas«” – mówi Kirby. „W takim przypadku to intensywność dla samej intensywności. Z takim podejściem nie należy spodziewać się żadnych sukcesów”.
„Wsłuchuję się w swoje ciało i jestem wobec siebie szczera”.
Shalane Flanagan
czterokrotna olimpijka i trenerka w Bowerman Track Club
Więcej wskazówek, dzięki którym zrobisz postępy
1. Ucz się na swoich błędach.
Bieg po źle przespanej nocy okazał się katastrofą? Skup się na pozytywach: teraz już wiesz, że musisz odpowiednio rozplanować dzień. „Wyrzuty sumienia z powodu opuszczonego treningu lub słabego biegu tylko dokładają nam zmartwień. Większe korzyści odniesiemy dzięki akceptacji, chęci do nauki i motywacji do dalszych treningów”.
2. Wypróbuj inną aktywność.
„Jeśli czujesz, że Twoje ciało lub Twój umysł nie są dziś w nastroju do biegania, postaw na podnoszenie ciężarów, jogę lub spacer” – radzi Derek Samuel, dyplomowany fizjoterapeuta i członek Nike Performance Council. „Trening przekrojowy pozwoli Ci przygotować ciało na kolejny bieg. A także pomoże uniknąć negatywnych skojarzeń z bieganiem” – mówi.
3. Zmodyfikuj swój plan
„Pamiętaj, że regeneracja nie zawsze musi wiązać się z przerwą od biegania” – mówi Bennett. Bieg może zadziałać oczyszczająco, pozwala uwolnić się od stresów i nerwów. Niekoniecznie musi być to szybki bieg lub interwały, które masz w planie. „Celem jest postęp. Czasami oznacza to, że dostosowujesz się do swojego stanu” – mówi Bennett. „Istnieje wiele sposobów na modyfikację biegu – może być krótszy lub wolniejszy, możesz też wybrać mniej wymagającą trasę – wszystko to pomoże Ci odbyć trening, który będzie idealny zarówno dla Twojego umysłu, jak i ciała”.
4. Zostaw sobie coś na później
„Jeśli przesadzisz, musisz liczyć się z konsekwencjami” – ostrzega Samuel. Powtarza swoim klientom, że nie ma nic złego w uznaniu, że zrobiło się za mało. „Dzięki temu masz do czego dążyć” – mówi – „to lepsze niż poczucie, że trening był za ciężki, a konsekwencje będą bolesne”.”