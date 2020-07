Czy mogę iść dziś pobiegać? Dowiedz się, jak to sprawdzić

Być może wczoraj zaczęła boleć Cię pięta. Może nadal odczuwasz w łydkach dłuższą niż zwykle jazdę na rowerze w weekend. Może czujesz, że 20-kilometrowy bieg to pestka, ale czekasz na wolny dzień od tygodni. A może po prostu masz za dużo stresów w domu lub w pracy.



Istnieje mnóstwo czynników, z powodu których zadajesz sobie pytanie, czy iść pobiegać czy nie. Oto sposób na znalezienie odpowiedzi: „Musisz naprawdę wsłuchać się w swoje ciało” – mówi Chris Bennett, główny trener Nike Running na poziomie globalnym. Być może dzięki temu ocenisz, w jakim stopniu Twoje mięśnie są zmęczone, albo czy bieg pomoże Ci oczyścić głowę, czy też będzie stanowił kolejny stresujący element dnia.



„Opanowanie umiejętności słuchania własnego ciała wymaga czasu, ale poznanie siebie na takim głębszym poziomie to niezwykle satysfakcjonujący aspekt biegania” – mówi Marielle Hall, olimpijka, profesjonalna biegaczka długodystansowa i sportsmenka Nike.



„Świadomość tego, kiedy należy odpuścić sobie bieg i odpocząć, może dać tak samo dobre efekty, jak nowy osobisty rekord czy świetny trening” – mówi. „Zaczynasz intuicyjnie wiedzieć, co dzieje się z Twoim ciałem, i jesteś w stanie odróżnić zwykły dyskomfort od bólu, który może doprowadzić do kontuzji. Ta samoświadomość może wynieść Twoje bieganie na wyższy poziom” – dodaje Hall. To nie kontuzja lub wypalenie zmuszają Cię do odpoczynku. To Ty masz nad wszystkim kontrolę, to Ty podejmujesz decyzję – o tym, że powrócisz z większą siłą.