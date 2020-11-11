Czy mogę iść dziś pobiegać? Dowiedz się, jak to sprawdzić

Jeśli zastanawiasz się, czy iść pobiegać, zadaj sobie pytanie: Jak będę czuć się po biegu?



Oto rada od Shalane Flanagan, czterokrotnej olimpijki i trenerce w Bowerman Track Club. „Jeśli bieganie ma powodować za dużo nerwów, coś Cię boli lub czujesz, że nie poprawisz sobie w ten sposób humoru, odpowiedź brzmi: Dziś odpuszczam bieganie” – mówi.



Flanagan, która przeszła ostatnio dwie operacje kolana, mówi, że często zadaje sobie to pytanie. „Wsłuchuję się w swoje ciało i jestem wobec siebie szczera”.



„Szczerość polega również na świadomości tego, że czasami należy odpuścić bieg, aby nie zrobić sobie krzywdy” – mówi Bennett. Jeśli czujesz, że dotyczy to także Ciebie, warto założyć, że wychodzisz pobiegać tylko na pięć minut. W każdej chwili możesz się zatrzymać. Lub przejść w chód. Może się jednak okazać, że samo ruszenie się z domu było największą przeszkodą, a 30-minutowy bieg to coś, czego było Ci potrzeba.



Jeśli jednak w kontekście bieganie ponad wszystko liczy się dla Ciebie intensywność, mamy dla Ciebie wiadomość od dr. Bretta Kirby’ego, naukowca badającego wydajność fizyczną ludzkiego organizmu w centrum sportowo-badawczym Nike.



„Chcesz zbudować spokojny związek z bieganiem, a nie agresywny, na zasadzie: »Przebiegnę teraz wiele kilometrów na pełnej szybkości, a potem nie będę w stanie dojść do siebie przez długi czas«” – mówi Kirby. „W takim przypadku to intensywność dla samej intensywności. Z takim podejściem nie należy spodziewać się żadnych sukcesów”.