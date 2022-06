Zdaniem ekspertów: jak zapobiec najczęstszym kontuzjom związanym z bieganiem

Pomyśl o tym, jak spięte jest Twoje ciało po całym dniu spędzonym przed komputerem. Ciężko nazwać to odpowiednim przygotowaniem do biegu. „Ruszenie przed siebie bez rozgrzewki może prowadzić do naciągnięcia mięśni oraz uniemożliwiać ich właściwe zaangażowanie” – mówi Patel. Pomyśl o tym w ten sposób: jeśli nie zaangażujesz głównych mięśni (mięśni pośladków), mięśnie pomocnicze (mięśnie łydki lub tylne mięśnie uda) muszą to nadrobić, a to przekłada się na większy nacisk na stawy kolanowe lub kostki.



„Rozgrzewka nie musi trwać nie wiadomo jak długo. Rozgrzewki aktywujące ciało w dynamiczny sposób – ćwiczenia rozciągające i ćwiczenia polegające na utrzymaniu danej pozycji – pomagają przygotować je do akcji i angażują odpowiednie mięśnie, zanim zaczniesz bieg” – wyjaśnia Patel. Pięciominutowa sesja składająca się z dziesięciu powtórzeń ćwiczeń dynamicznie rozciągających nogi (wypady lub wymachy nóg na boki) pozwala biegać dłużej – tak wynika z badania opublikowanego w Journal of Strength and Conditioning Research. Jeśli naprawdę nie masz pięciu minut na właściwą rozgrzewkę, zacznij bieg spokojnie – niezależnie od tego, czy będzie to pięciominutowy szybki marsz czy luźny bieg.





Wszystko jasne: sekretem biegowej długowieczności nie jest szybkie tempo ani pokonywanie określonej liczby kilometrów. Chodzi o to, aby poza trasą, szlakiem czy bieżnią robić wszystko, co możliwe, aby bieg był dobry zarówno dla Twojego ciała, jak i umysłu.