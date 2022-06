Co warto wiedzieć o ćwiczeniach w okresie starania się o dziecko według ginekologów-położników

Jeśli już ćwiczysz regularnie, możesz przejść do drugiego akapitu w tej części. Jeśli wracasz do ćwiczeń po przerwie lub jesteś zupełnie nowa w temacie ruchu, przybij piątkę – cieszymy się, że tu jesteś. „Zakładając, że nie jesteś jeszcze gotowa do podjęcia starań o macierzyństwo, ale masz to w planach, teraz jest dobry moment, aby podnieść poziom swojej sprawności fizycznej, a nawet zwiększyć intensywność ćwiczeń, jeśli czujesz się dobrze” – sugeruje Jane Wake, specjalistka od ćwiczeń przed- i poporodowych z Londynu. Możesz zyskać lepszą kondycję, siłę, świadomość ciała i nie tylko, co stanowi zdrowy fundament dla starań o zajście w ciążę.



Kiedy przestawisz się na tryb starań o ciążę, zdejmij nogę z gazu i skup się na umiarkowanych ćwiczeniach, które dają dobre samopoczucie i pomagają radzić sobie ze stresem. Nie wiesz, ile ćwiczyć? „Choć nie ma magicznej formuły, amerykański Departament Zdrowia i Usług Społecznych zaleca, by każda osoba ćwiczyła co najmniej 150 minut tygodniowo, i dotyczy to również Ciebie” – mówi dr Alan B. Copperman, dyrektor oddziału i profesor kliniczny położnictwa, ginekologii i nauk reprodukcyjnych w Icahn School of Medicine w Mount Sinai.