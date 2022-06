Jak radzić sobie z bólami związanymi z ciążą za pomocą ruchu – porady ekspertów

Co się dzieje: Więzadło obłe macicy to przypominający sznurek twór, który łączy górną część macicy z obiema pachwinami. Rozwijające się dziecko rozciąga więzadło, co może wywołać skurcze i przeszywający ból w pachwinach, pochwie albo z przodu bioder – mówi Nwabuebo. Proulx wyjaśnia, że zjawisko to występuje często podczas obracania się lub zmieniania pozycji, ponieważ wystający do przodu brzuch porusza się zbyt szybko, aby więzadło mogło się odpowiednio rozciągnąć.



Rozwiązanie: Zdaniem Proulx przeszywającemu bólowi podczas obracania się albo wstawania może zapobiec podparcie problemowego obszaru. Zanim wykonasz ruch, podtrzymaj brzuch, wciągając mięśnie, a nawet unosząc go rękami. Potem przemieść w jednej linii ramiona i biodra.



Ulgę może przynieść też rozciąganie zginaczy stawu biodrowego. Spróbuj położyć się w łóżku na plecach z ugiętymi kolanami. Załóżmy, że boli Cię prawy bok. Ułóż się blisko prawej krawędzi łóżka i spuść wzdłuż niej prawą nogę. Oddychaj głęboko przez około 30 sekund. Będziesz odczuwać delikatne ciągnięcie w przedniej części prawego biodra. Jeśli to nie wystarczy, Nwabuebo zaleca pogłębienie pozycji poprzez przyciągnięcie lewego kolana do klatki piersiowej. W razie potrzeby powtórz ćwiczenie na drugim boku.





Ale co z prawdziwymi treningami? Chociaż odpoczynek nie jest lekiem na ciążowe bolączki, bierz je pod uwagę podczas ćwiczeń, mówi Proulx. Zadbaj o swój komfort i postaraj się zmniejszyć intensywność oraz czas trwania treningu, a także zakres wykonywanych w nim ruchów (nawet jeśli chciałabyś dać z siebie wszystko).

Jakąkolwiek aktywność wybierzesz, wsłuchaj się w swoje ciało. Jeśli ciążą kierowałaby jakaś zasada, to brzmiałaby właśnie tak. Gdy aktywność przynosi dyskomfort, przerwij ją. Ćwiczenia powinny sprawiać, że poczujesz się lepiej, a nie gorzej – ciąża nie jest wyjątkiem od tej reguły.