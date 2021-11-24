Sen bez tajemnic

Na porządny, regenerujący sen powinniśmy poświęcać około jednej trzeciej naszego życia. Jednak większość ludzi śpi za krótko. „Sen ma kluczowe znaczenie dla naszego zdrowia. Poza tym może pomóc Ci ruszać się lepiej i podejmować lepsze decyzje związane z odżywianiem oraz zwiększa Twoje szanse podczas rywalizacji” – mówi dr Jennifer Martin, profesorka nadzwyczajna medycyny na Uniwersytecie Kalifornijskim i członkini Nike Performance Council.