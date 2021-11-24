Podstawy: sen bez tajemnic
Coaching
Tych pięć wskazówek od ekspertów pomoże Ci budzić się w pełni sił, dzięki czemu zyskasz przewagę nad konkurencją.
Na porządny, regenerujący sen powinniśmy poświęcać około jednej trzeciej naszego życia. Jednak większość ludzi śpi za krótko. „Sen ma kluczowe znaczenie dla naszego zdrowia. Poza tym może pomóc Ci ruszać się lepiej i podejmować lepsze decyzje związane z odżywianiem oraz zwiększa Twoje szanse podczas rywalizacji” – mówi dr Jennifer Martin, profesorka nadzwyczajna medycyny na Uniwersytecie Kalifornijskim i członkini Nike Performance Council.
Martin wykorzystuje zdobycze nauki dotyczące snu, aby pomagać pacjentom, doktorom oraz sportowcom budzić się pełnym energii każdego dnia. Dzięki temu czują się lepiej, szybciej się regenerują i prowadzą zdrowsze życie. Oto pięć głównych wskazówek, dzięki którym możesz zrobić to samo.
- Postaw sen na pierwszym miejscu
Większość dorosłych potrzebuje co najmniej siedmiu godzin snu każdej nocy, aby dobrze funkcjonować. Aby wykształcić w sobie taki nawyk, zaplanuj sen w taki sam sposób, w jaki planujesz ważne spotkanie lub obowiązki rodzinne – nie pozwól, żeby ktoś Ci w tym przeszkodził.
- Wsłuchaj się w swoje potrzeby
Nie każdy potrafi zacząć dzień o 5.00. Nie każdy lubi też siedzieć do późna. Zamiast walczyć ze swoimi preferencjami, poddaj się im i zaplanuj harmonogram dnia zgodnie ze swoim wewnętrznym zegarem. Jeśli nie jesteś rannym ptaszkiem, przełóż ważne zadania lub trening na popołudnie.
- Zachowaj konsekwencję
Odsypianie zarwanych nocy w weekendy może zaburzyć Twój wewnętrzny zegar. W poniedziałkowy poranek możesz odczuwać efekty podobne do jet lagu. Jeśli będziesz kłaść się spać i wstawać o tych samych godzinach każdego dnia, budzenie się rano będzie łatwiejsze, a Ty będziesz mieć więcej energii. Pomyśl o tym jako o wyregulowaniu swojego wewnętrznego zegara.
- Zadbaj o nastrój
Dzięki spokojnemu nastrojowi panującemu w sypialni zaśniesz szybciej i pewniej. Niższa temperatura i ciemność pomogą zrelaksować się Twojemu ciału. Schowaj niepotrzebne rzeczy, odłóż wszystkie urządzenia i zapomnij o rzeczach związanych z pracą, aby pozwolić umysłowi odpłynąć.
- Nic staraj się za mocno
Jeśli masz problem z zaśnięciem, daj sobie chwilę na zebranie myśli przed położeniem się do łóżka. Usiądź na jego krawędzi, zamknij oczy i połóż ręce na kolanach. Skup się na tym, że Twoje stopy znajdują się na ziemi a ręce na kolanach. Po prostu posiedź przez chwilę w ciszy. To jeszcze nie to? Przejdź do innego pokoju i poczytaj książkę, złóż pranie lub posortuj papiery – cokolwiek uspokaja Cię przed snem. Gdy poczujesz senność, wróć do łóżka.