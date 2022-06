Zalety i wady ciągu treningowego

Możesz mieć pewność, że dzięki serii treningowej popracujesz nad systematycznością. Krótkoterminowość wyzwania sprawia, że nie musisz zastanawiać się nad tym, co zrobisz – jedna rzecz z głowy. Co więcej, ciężko się z nim rozstać. W przypadku dr. Jima Afremowa psychologa sportowego i autora książki The Champion's Mind deadline ułatwia skupienie się na sprawie. „Wiele siłowni ma w swojej ofercie ograniczone czasowo programy, ponieważ, tak jak w przypadku każdego celu, ich mierzalność i osiągalność po części zależą właśnie od tego, że istnieje określony punkt końcowy” – mówi. „Możesz tworzyć dzięki temu etapy i mniejsze cele”. Seria treningowa pozwala też uzyskiwać regularny feedback z mediów społecznościowych, który pomaga trwać w swoim postanowieniu i podchodzić do niego w uczciwy sposób do samego końca.



Jeśli dopiero zaczynasz przygodę z ćwiczeniami, seria treningowa może być dla Ciebie idealną formą ćwiczeń. „Określone wyzwanie może zmotywować Cię do większej aktywności fizycznej” – mówi Tom Cowan, specjalista ds. fizjologii wysiłku z Londynu. Istnieje też duże prawdopodobieństwo, że ta motywacja pociągnie za sobą wiele dodatkowych korzyści. „Dzięki seriom szybko łapiemy bakcyla i wykształcamy w sobie nawyk codziennego ćwiczenia” – wyjaśnia Cowan. „A gdy wykonujemy to samo ćwiczenie przez kilka tygodni, na własne oczy widzimy swoje postępy w danej kwestii”. Cóż, systematyczność naprawdę działa.