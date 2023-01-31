El mejor equipo para hacer entrenamientos en casa de Nike
Guía de compra
Elige estos imprescindibles para tu próxima sesión de entrenamiento en casa.
Puedes hacer diferentes entrenamientos en casa cuando quieras agregar más movimiento a tu rutina. Y puedes hacer desde entrenamientos de bajo impacto, como yoga y trabajo de movilidad, hasta entrenamientos más intensos, como el entrenamiento de intervalos de alta intensidad, conocido como HIIT, y el entrenamiento de fuerza.
Aparte de calentar adecuadamente (y enfriar después del entrenamiento), tienes que tener el equipo adecuado para aprovechar al máximo tu entrenamiento y recuperación. Si estás listo para empezar a construir tu gimnasio en casa (no importa lo grande o pequeño que sea) o quieres agregar algo a la colección de equipos que ya tienes, considera invertir en los siguientes productos básicos. Cada uno de estos equipos está orientado a los movimientos que puedes seguir mientras realizas una rutina centrada en la movilidad, el entrenamiento de fuerza o la recuperación.
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Cuatro equipos para entrenamiento en casa de Nike
1.Bucle de resistencia Nike
Si las tradicionales minibandas de plástico te aprietan constantemente las piernas mientras entrenas o no te parecen lo suficientemente resistentes, un bucle de resistencia es una buena alternativa. Puedes usarlo durante el calentamiento para hacer movimientos como caminatas laterales para agregarle un poco más de desafío o durante tus entrenamientos para asegurarte de que tu forma sea la correcta. Por ejemplo, al hacer sentadillas, puedes ponerte una banda de resistencia alrededor de los cuádriceps, pero recuerda que debes empujar las rodillas hacia fuera, contra el bucle.
2.Herramientas de recuperación Nike
Hay muchas herramientas que ayudan a la recuperación, como los rodillos de espuma, las espátulas y los bastones de masaje. Pero, si quieres llegar a zonas de difícil acceso y profundizar (por ejemplo, si quieres soltar el músculo psoas) en esos tejidos musculares, necesitas algo pequeño y redondo, como una pelota de recuperación. Puede ayudarte a aflojar los músculos tensos de la cabeza a los pies y, debido a su tamaño compacto, es relativamente portátil.
Intenta rodar los pies con esta pelota antes y después de entrenar para preparar los tejidos y tendones antes del ejercicio y ayudar a aumentar el flujo sanguíneo hacia ellos cuando termines.
3.Banda de resistencia Nike
Las bandas de resistencia son un equipo de eficacia probada, ya que pueden acompañarte a cualquier parte, ya sea entrenando al aire libre, en la comodidad de tu casa o incluso en la habitación de un hotel. Con una banda de resistencia puedes realizar ejercicios para todo el cuerpo o dividir tu entrenamiento, por ejemplo, con una banda de resistencia para la parte inferior del cuerpo. Además, puedes implementarlas en una variedad de modalidades de entrenamiento para aumentar la intensidad y el desafío.
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4.Tapete de entrenamiento 2.0 Nike
Tanto si estás practicando yoga, poniendo a prueba tu estabilidad y fuerza con un entrenamiento de pilates, o simplemente haciendo un trabajo de recuperación, un tapete de yoga es una herramienta versátil. Te proporcionará amortiguación para tus muñecas cuando estés en posturas como la del perro boca abajo, para que puedas concentrar toda tu energía en tu entrenamiento. Cuando termines de usarlo, solo tienes que enrollarlo y guardarlo.
Texto: Tamara Pridgett