El mejor equipo para hacer entrenamientos en casa de Nike

Puedes hacer diferentes entrenamientos en casa cuando quieras agregar más movimiento a tu rutina. Y puedes hacer desde entrenamientos de bajo impacto, como yoga y trabajo de movilidad, hasta entrenamientos más intensos, como el entrenamiento de intervalos de alta intensidad, conocido como HIIT, y el entrenamiento de fuerza.

Aparte de calentar adecuadamente (y enfriar después del entrenamiento), tienes que tener el equipo adecuado para aprovechar al máximo tu entrenamiento y recuperación. Si estás listo para empezar a construir tu gimnasio en casa (no importa lo grande o pequeño que sea) o quieres agregar algo a la colección de equipos que ya tienes, considera invertir en los siguientes productos básicos. Cada uno de estos equipos está orientado a los movimientos que puedes seguir mientras realizas una rutina centrada en la movilidad, el entrenamiento de fuerza o la recuperación.

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