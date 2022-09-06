Cómo realizar un entrenamiento HIIT en una habitación de hotel cuando viajas

Cualquiera que haya cargado una maleta de 23 kilos por una escalera de aeropuerto fuera de servicio te dirá que viajar puede ser un entrenamiento. Se ha comprobado que el desfase horario y la fatiga general por viajar afectan los niveles de energía.

Aunque no afecta en nada interrumpir los entrenamientos mientras viajas, hacer que el corazón bombee tiene algunos beneficios que aumentan la energía. Un estudio de 2017 reveló que las ráfagas breves de actividad, incluso durante solo 10 minutos, ayudan a mejorar la concentración y el estado de alerta que se ven afectados por el desfase horario y la fatiga por viajar.

Y ni siquiera debes salir de la habitación del hotel para entrenar. Una investigación del International Journal of Exercise Science descubrió que el entrenamiento con peso corporal o que usa la gravedad en lugar de una carga externa como las mancuernas, tiene beneficios cardiovasculares y de fuerza.

Prueba esta rutina de entrenamiento sin equipo para la habitación de hotel recomendada por Albert Matheny, entrenador de fuerza con certificación NSCA.