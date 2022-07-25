¿Qué es un rodillo de espuma? ¿Cómo se usa?

Aunque el rodillo de espuma puede ser una parte eficaz de tu rutina de calentamiento, no es tan productivo cuando se usa para la recuperación posterior al entrenamiento, según un metanálisis que se publicó en 2019 en Frontiers in Physiology.

Existe una creencia generalizada de que el rodillo de espuma ayuda a prevenir la acumulación de ácido láctico en los músculos, lo cual se cree que puede acelerar la recuperación. El problema es que no existe ninguna evidencia que respalde esto, dice Lynn Millar, Ph.D., fisioterapeuta y presidenta del departamento de fisioterapia de la Universidad de Winston-Salem.

"La investigación simplemente no respalda la idea de que el rodillo de espuma después del ejercicio altera el proceso de curación normal que es parte del crecimiento muscular, o que puede reducir el dolor de una manera que ayude al rendimiento", dice ella. "En realidad, parece haber un límite en cuanto a lo que podemos hacer en general para cambiar ese proceso".

Entonces, ¿eso significa que es mejor utilizar el rodillo de espuma antes de hacer ejercicio? Eso parece ofrecer algunas ventajas, dice Diana Garrett, fisioterapeuta, especialista en fuerza y preparación física certificada, supervisora de rehabilitación ambulatoria en Performance Therapy del Providence Saint John's Health Center.

"Al igual que los estiramientos dinámicos [los que involucran movimiento en vez de mantenerse en el lugar], el rodillo de espuma puede usarse para ayudar a mejorar el rango de movimiento y la flexibilidad, y proporcionar una orden para que el cuerpo se prepare para una actividad de mayor intensidad", dice ella. Esto aplica no solo a los músculos, sino también a los nervios y las articulaciones, ya que el aumento del flujo sanguíneo también los afecta.

Al igual que los estiramientos dinámicos que imitan la actividad que estás a punto de hacer (saltar antes del básquetbol, por ejemplo, o un trote fácil y estocadas antes de correr), el rodillo de espuma debe enfocarse en los músculos que usarás, dice Garrett. Por ejemplo, los corredores pueden pasar los cuádriceps, los isquiotibiales y las pantorrillas por el rodillo de espuma para activar los músculos de la parte inferior del cuerpo que necesitan para practicar ese deporte.

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