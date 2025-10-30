Ideas de los mejores regalos para los compañeros de trabajo

Los mejores regalos Nike para colegas
Guía de compra
Estas siete ideas de regalos Nike seguramente serán un éxito entre quienes integran tu equipo de trabajo.
Tener buenos colegas puede hacer que cualquier trabajo sea más agradable. Si quieres sorprenderlos con un regalo, ya sea para su cumpleaños o para las fiestas, un producto Nike puede ser la solución de regalo para tus colegas, independientemente de sus intereses.
Desde calcetines mullidos y económicos hasta suéteres cálidos, echa un vistazo a estos regalos Nike para colegas.
Siete ideas de regalos Nike para colegas
1. Para tus colegas que no se despegan de la computadora: lentes de luz azul
La colección Nike Blue Light cuenta con lentes con revestimientos de cristal premium que ayudan a reducir la exposición a la luz azul de los smartphones, las computadoras portátiles y otros dispositivos con pantallas, algo que los convierte en un regalo bien pensado para quienes pasan mucho tiempo con sus dispositivos.
2. Para los colegas que siempre tienen frío: suéteres Nike Sportswear Club Fleece
Los suéteres Nike Sportswear Club Fleece son un ejemplo de comodidad y son ideales para quienes buscan calidez en una oficina fría. Busca el Sportswear Club Fleece en una gran variedad de tonos y estilos, que incluyen sudaderas con gorro, cierres y cuellos redondos.
3. Para tus colegas que les encanta hablar de deportes: equipo deportivo profesional
Para tus colegas deportistas con una lealtad incondicional a un equipo profesional o universitario, no puedes equivocarte si le regalas un equipo para fans de Nike. Compra suéteres, playeras, gorros, bufandas y más que destaquen los colores y los logotipos de innumerables equipos deportivos.
4. Para tus colegas que hacen ejercicio durante la hora de la comida: maleta duffel Nike
Con algunas bolsas de hasta 51 litros de volumen, las maletas duffel Nike son ideales para las personas que se trasladan al trabajo y llevan su equipo de ejercicio. Una bolsa destacada: la maleta duffel Nike Storm-FIT ADV Utility Power está hecha con un material impermeable, que mantiene los productos protegidos del tiempo húmedo.
5. Para tus colegas que se toman muy en serio la hidratación: botellas de agua Nike
Desde la Nike Recharge, una botella de 1.5 litros aislada al vacío, hasta la Nike TR Hyper Charge de 0.7 litros, una botella mezcladora que puede usarse para mezclar antes y después del entrenamiento o como botella estándar, siempre hay una botella de agua Nike para ayudar a que tu colega mantenga la hidratación en el trabajo.
6. Para tus colegas que tienen una colección de calcetines coloridos y divertidos: calcetines Nike
Los calcetines son un regalo que nunca falla para muchos tipos de personas, por lo que regalar calcetines a tus colegas no es la excepción. Los calcetines Nike, en largo invisible, hasta el tobillo y de 3/4, están diseñados para ser cálidos y estar listos para el deporte, porque muchos de ellos contienen tecnología absorbente de sudor para ayudar a mantener la transpirabilidad en los pies.
7. Para cualquier colega: tarjetas de regalo Nike
¿No sabes qué regalo puede querer tu colega? Una tarjeta de regalo de Nike es una opción inmejorable. Envía la tuya por correo postal, en persona o por correo electrónico con el importe que decidas.