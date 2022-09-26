El mejor equipo Nike para jugadores de lacrosse

Para empezar, no puedes jugar este deporte sin un palo de lacrosse. Los palos de lacrosse para hombre de Nike tienen un bolsillo de malla profundo y de alto rendimiento, así como un perfil de encordado muy ajustado para mejorar la precisión, con el agregado de una silueta optimizada para recoger las pelotas del suelo. Puedes comprar la cabeza y el palo por separado o como un conjunto completo.

En cuanto a las mujeres, el palo de lacrosse Nike Lunar 2 tiene un diseño óptimo para scoop y hombro para el juego en el suelo, y el entramado está diseñado para ayudar a las jugadoras a retener la bola más fácilmente al desplazarse por el campo.