El mejor equipo Nike para jugadores de lacrosse
Guía de compra
Juega y luce como un profesional con el mejor equipo Nike para jugadores de lacrosse.
El lacrosse es la combinación perfecta de velocidad, agilidad, eficiencia con el stick e improvisación. Este deporte requiere equipo, así como calzado, ropa y accesorios de primer nivel para preparar a los jugadores para dar lo mejor en el campo.
Mira el principal equipo básico Nike de lacrosse que cuenta con la tecnología de rendimiento más novedosa y características duraderas para respaldar a los jugadores en todas las estaciones.
El mejor equipo Nike para jugadores de lacrosse
1. Palo de lacrosse Nike
Para empezar, no puedes jugar este deporte sin un palo de lacrosse. Los palos de lacrosse para hombre de Nike tienen un bolsillo de malla profundo y de alto rendimiento, así como un perfil de encordado muy ajustado para mejorar la precisión, con el agregado de una silueta optimizada para recoger las pelotas del suelo. Puedes comprar la cabeza y el palo por separado o como un conjunto completo.
En cuanto a las mujeres, el palo de lacrosse Nike Lunar 2 tiene un diseño óptimo para scoop y hombro para el juego en el suelo, y el entramado está diseñado para ayudar a las jugadoras a retener la bola más fácilmente al desplazarse por el campo.
2. Mochila de lacrosse Nike
Cuando termine el juego, ajusta tu palo a la mochila de lacrosse Nike, diseñada con un compartimiento grande que puede contener todos tus equipos y está diseñado con material duradero para mantener los objetos secos. Las correas para el palo te facilitan el traslado de tus equipos.
3. Calzado de lacrosse de Nike
El calzado de lacrosse Nike está confeccionado para respaldar a todos los tipos de jugadores en todos los tipos de superficies. Con el calzado de perfil alto y bajo diseñado para el pasto, el calzado para pasto sintético (turf) compuesto con barras retráctiles y un tamaño inclusivo para jugadores jóvenes y adultos, el calzado lacrosse de Nike está confeccionado para cumplir las necesidades diversas del juego.
Cada calzado está diseñado para brindar la estabilidad que los jugadores necesitan para arrancar, detenerse y cortar con seguridad. El calzado tiene una lengüeta con tecnología antideslizante, y la espuma Nike React que se encuentra justo debajo de la entresuela. Te ayuda a protegerte de la presión de los tachones de la planta del pie.
(Relacionado: Los mejores cinco modelos de calzado de lacrosse de Nike para cualquier estilo de juego)
4. Shorts y bras de compresión Nike
Un atuendo de alto rendimiento y listo para el juego comienza con la ropa interior indicada. Los bras deportivos Nike y el equipo de compresión te brindan gran soporte con materiales absorbentes de sudor para refrescar el cuerpo.
Para los bras deportivos, considera vestir un bra de soporte medio o elevado si prefieres una sensación compresiva (pero no restrictiva) para minimizar el movimiento de los senos durante el juego. Para un ajuste aún más personalizado, busca un estilo con correas ajustables.
(Artículo relacionado: Los mejores bras deportivos de alta sujeción de Nike que debes probar)
En cuanto a los shorts de compresión, los estilos Dri-FIT de Nike son elegantes y ligeros; y la tela absorbente de la humedad ayuda a que el sudor se evapore rápidamente. Algunos estilos para hombre cuentan con refuerzo de malla de doble capa en el frente, para mejorar la transpirabilidad.
5. Playeras de lacrosse Nike
Para la suerte de los aficionados de lacrosse, Nike ofrece ropa para expresar tu amor por el juego. Para entrenar, practicar o pasar el rato con amigos, ponte una playera común o de manga larga Nike con estilo de lacrosse. Algunos estilos se confeccionan con tecnología Nike Dri-FIT absorbente de sudor, lo que significa que se pueden usar en el campo o en la banca, mientras que otros son 100 por ciento algodón (una buena prenda para el uso cotidiano).
6. Shorts de lacrosse Nike
Los shorts de lacrosse Nike están diseñados para sentirse elásticos y transpirables, y así les dan a los jugadores la libertad para moverse y mantenerse frescos y secos en el campo. El corte suelto de los shorts de lacrosse Nike es espacioso, lo que permite un movimiento rápido cuando haces un sprint o un corte. La textura de tipo malla es cómoda y ligera contra la piel, y la pretina elástica y el cordón de ajuste le brindan un ajuste personalizado.
7. Sudaderas con capucha de lacrosse Nike
Para una capa adicional de calidez durante la entrada en calor o el enfriamiento, llévate una sudadera con capucha de Club Fleece Nike en la mochila. El Club Fleece Nike es una tela de tejido Fleece popular y muy vendida de Nike. Tiene una textura cepillada para máxima suavidad y calidez adicional, perfecta para la parte más fresca de la temporada.
Texto: Greg Presto