Los mejores regalos de Nike CrossFit

Pregúntale a cualquiera que practique CrossFit, y se explayará sobre la importancia de un calzado estable que brinde soporte. En los WOD se requiere hacer diversos movimientos en muchas direcciones, lo que requiere que un calzado de correr diseñado para el movimiento hacia delante no los impida.

Ingresa a la selección de calzado de entrenamiento Nike. Con suficiente grip y tracción para evitar deslices y caídas y un nivel de durabilidad diseñado para movimientos de alto impacto, el calzado de entrenamiento Nike mantendrá a la persona practicante de CrossFit de tu vida ligera y segura al pisar.

El mejor calzado Nike para CrossFit tiene características como una suela de goma con agarre, una amortiguación en la entresuela de respuesta inmediata y un talón ancho y plano, que hacen del calzado Nike Metcon un regalo óptimo para practicar CrossFit.

La base plana del calzado de entrenamiento Nike Metcon ayuda a los atletas a mantenerse estables mientras levantan peso, y la suela de goma proporciona tracción para dominar las escaladas por cuerda. La malla ligera a lo largo del calzado proporciona transpirabilidad, para que el aire circule continuamente. Además, en los Nike Metcon 9, la placa Hyperlift del talón es aún más grande que en la versión anterior, por lo que proporcionan mayor estabilidad durante los entrenamientos intensos.