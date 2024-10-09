Los mejores regalos de Nike CrossFit

Los mejores regalos de Nike para CrossFit que puedes comprar ahora
Guía de compra
Empodera a los atletas de CrossFit de cualquier nivel con regalos de esta guía.
Sin importar si apenas está comenzando en esta disciplina o va casi todos los días al gimnasio local, el atleta de CrossFit en tu vida se beneficiará con los accesorios, el calzado y la ropa Nike de alto rendimiento para elevar su entrenamiento del día (WOD).
Desde calzado de entrenamiento con agarre, diseñado para brindar estabilidad, hasta ropa absorbente de sudor y herramientas de recuperación, estas ideas de regalos están creadas para apoyar una rutina intensa de entrenamiento.
Echa un vistazo a ocho ideas de regalos de Nike para CrossFit a continuación.
(Relacionado: La mejor ropa Nike para CrossFit para usar en tu próximo WOD)
Ocho ideas de regalos de Nike para atletas de CrossFit
1. Calzado Nike Training
Pregúntale a cualquiera que practique CrossFit, y se explayará sobre la importancia de un calzado estable que brinde soporte. En los WOD se requiere hacer diversos movimientos en muchas direcciones, lo que requiere que un calzado de correr diseñado para el movimiento hacia delante no los impida.
Ingresa a la selección de calzado de entrenamiento Nike. Con suficiente grip y tracción para evitar deslices y caídas y un nivel de durabilidad diseñado para movimientos de alto impacto, el calzado de entrenamiento Nike mantendrá a la persona practicante de CrossFit de tu vida ligera y segura al pisar.
El mejor calzado Nike para CrossFit tiene características como una suela de goma con agarre, una amortiguación en la entresuela de respuesta inmediata y un talón ancho y plano, que hacen del calzado Nike Metcon un regalo óptimo para practicar CrossFit.
La base plana del calzado de entrenamiento Nike Metcon ayuda a los atletas a mantenerse estables mientras levantan peso, y la suela de goma proporciona tracción para dominar las escaladas por cuerda. La malla ligera a lo largo del calzado proporciona transpirabilidad, para que el aire circule continuamente. Además, en los Nike Metcon 9, la placa Hyperlift del talón es aún más grande que en la versión anterior, por lo que proporcionan mayor estabilidad durante los entrenamientos intensos.
2. Calcetines Nike
Un par de calcetines Nike siempre es una apuesta segura, en especial para los atletas de CrossFit. Aunque el largo va de aquellos que no llegan al tobillo a aquellos que sí llegan o incluso tienen un largo tres cuartos, algunos practicantes de CrossFit prefieren unos más altos que les sirvan como una barrera entre la espinilla y la barra de pesas durante los ejercicios de peso muerto, por ejemplo.
La tela transpirable y absorbente de sudor en los calcetines Nike Training ayudan a mantener los pies frescos y secos, de manera que los atletas puedan evitar la sensación de pies sudorosos y húmedos una vez terminado el entrenamiento. Además, el acolchado ligero en la planta del pie ayuda a absorber parte del impacto de los saltos de caja.
De blanco clásico a patrones gráficos audaces, hay un par de calcetines Nike para el estilo de cada atleta de CrossFit.
3. Chanclas Nike
Una forma de mantener un calzado de entrenamiento en buenas condiciones es usarlo solo para ese fin. Regala a la persona aficionada al CrossFit de tu vida un par de sandalias o chanclas Nike que pueda usar para llegar e irse de las instalaciones donde entrena. Además, unas pantuflas o chanclas cómodas son justo lo que los pies de los atletas necesitan para sentirse merecidamente consentidos entre un entrenamiento y el siguiente.
Las chanclas con tecnología Nike Air ofrecen amortiguación con comodidad y soporte únicos. Otra característica puede ser un cálido revestimiento de tejido Fleece para el clima frío. Si quieres algo sencillo, no puedes fallar con un par clásico de flip-flops simples.
4. Ropa de entrenamiento Nike Pro
La ropa de entrenamiento Nike Pro está diseñada para un rendimiento atlético de alto nivel en el gimnasio. Desde shorts y leggings hasta camisetas de tirantes y ropa interior deportiva aislante, esta colección contiene ropa de entrenamiento absorbente de sudor para cualquier temperatura y estilo de entrenamiento.
5. Botellas de agua Nike
Una botella de agua Nike es un regalo práctico y económico para un atleta de CrossFit. Elige estilos de acero inoxidable que mantienen los líquidos fríos todo el día. Además, el material duradero resiste las caídas y los golpes que pueda recibir en una bolsa para gimnasio sin romperse o derramar el líquido.
Nike también ofrece diseños exprimibles, para que los atletas puedan hidratarse rápidamente durante los períodos de descanso. Los cierres ajustados y las tapas abatibles también aseguran que no haya fugas ni goteos. Para sesiones largas o entrenamientos en agua caliente, escoge una jarra grande, de 1.9 litros.
6. Bolsas de gimnasio Nike
Ayuda a tu ser querido a organizar su equipo con una bolsa de gimnasio Nike. Estas mochilas y maletas están hechas con varios bolsillos para guardar todo, desde una cuerda para saltar hasta un cambio de ropa limpia para después del WOD. Una bolsa duradera con muchos bolsillos asegura que la ropa limpia pueda mantenerse separada de los artículos sudados de después de entrenar.
(Relacionado: 13 Nike Essentials que debes incluir en tu bolsa de deporte)
7. Bras deportivos Nike
Desde diseños clásicos de espalda deportiva a estilos de cuello alto o bras con cierre frontal, hay miles de bras deportivos Nike de ajuste alto y medio ideales para entrenamientos de alta intensidad como el CrossFit.
La tela absorbente de sudor es una característica indispensable en un bra para CrossFit; asegúrate de buscar un estilo que cuente con tecnología Nike Dri-FIT. Considera un bra Nike Alpha si buscas un estilo con alta sujeción. Estos bras deportivos ofrecen características como tirantes ajustables y acolchados y copas encapsuladas para un ajuste más cómodo y personalizado.
También puedes elegir un bra que venga en estilos de sujeción tanto alta como media, como el Nike Swoosh clásico. Estos bras ofrecen una sensación de compresión ajustada y tienen tirantes anchos y costuras planas. En los estilos Swoosh de alta sujeción, el soporte estructurado y el contorno ajustable del bra ayudan a mantener los pechos en su lugar.
(Contenido relacionado: Cómo encontrar tu talla correcta de bra deportivo Nike)
8. Tarjeta de regalo Nike
Si tienes dudas, elige una idea de regalo de Nike a prueba de fallos: una tarjeta de regalo. Perfecta para cuando el tiempo apremia o no sabes qué comprar, las tarjetas de regalo garantizan que la persona que entrena CrossFit de tu vida pueda seleccionar por sí misma el mejor de los regalos. Envía una tarjeta de regalo Nike por correo o correo electrónico, o entrégala en persona.
Texto: Emily DiNuzzo