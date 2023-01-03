Cómo usar los bloques de yoga: 5 posturas que debes intentar

El yoga es una práctica que fomenta el prestar atención y responder a las señales del cuerpo. ¿No tienes ganas de practicar inversiones hoy? Prueba con algo menos exigente como la postura del niño. ¿El estiramiento de isquiotibiales es demasiado intenso? Hazlo con menor intensidad.

Una de las mejores maneras de personalizar, y aprovechar al máximo una sesión de yoga, dice Robyn Gaillard, instructora de yoga registrada en Kripalu, es usar accesorios como los bloques de yoga.

“Un bloque de yoga es un accesorio valioso porque eleva el piso para lograr una alineación anatómica correcta, e involucra los músculos profundos entre los muslos al apretar y sostener el piso pélvico, las caderas y el torso”, explicó.

Esto significa que un bloque de yoga puede ayudar a las personas a lograr el mismo ángulo y estiramiento que harían si pudieran llegar al piso en ciertas posiciones, pero sin sacrificar la postura ni forzar el cuerpo.

(Contenido relacionado: Los ocho mejores regalos de yoga de Nike)