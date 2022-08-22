Todo lo que necesitas saber sobre el mejor tapete de yoga de Nike

El tapete de yoga Nike Mastery está diseñado para ofrecer una base de apoyo para cualquier clase de yoga en cualquier lugar: en casa, en el parque o en el estudio. El tapete tiene 5 milímetros de grosor y está fabricado con goma natural que ofrece una superficie adherente y antideslizante.

También tiene una confección antiolor para mantener un olor fresco. (Nota: Revisa siempre las instrucciones de cuidado antes de limpiar un tapete de yoga. La mejor manera de limpiar tu tapete de yoga Nike Mastery es con un limpiador de manchas).

Con un peso de 1.5 kg, su confección ligera hace que el tapete sea fácil de transportar. Y, una vez que lo extiendes, mide 68.5 cm por 200 cm.

Cada tapete Nike Mastery está fabricado con al menos un 20 por ciento de material reciclado, y es una mezcla de elastómero termoplástico (TPE) y goma de piedra natural (lea más sobre los materiales comunes de los tapetes de yoga más adelante). El material TPE ayuda a reducir los olores y reduce el peso, mientras que la goma natural lo mantiene fresco bajo las palmas de las manos e incorpora un agarre extra.

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