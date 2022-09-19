Cómo calentar antes de hacer running, según los expertos

Aunque se considera que correr es un entrenamiento para la parte inferior del cuerpo, realmente lo es para todo el cuerpo, aclaró Morris. No dejemos de lado a los músculos del tronco que ofrecen estabilidad para mantener el equilibrio, agregó.

Por este motivo, sugirió realizar un calentamiento dinámico que incluya imitar los movimientos que estás a punto de hacer. En el caso del running, sería un trote relajado o movimientos que se enfoquen en la cadera, las piernas, los glúteos y el tronco.

Algunos ejemplos son:

Diez balanceos de pierna lentos hacia delante y atrás con cada pierna

Diez sentadillas o sentadillas con salto

Movimientos laterales, como diez sentadillas cruzadas o diez desplantes laterales

Dos o tres ejercicios del tronco con movimiento, como pasos en plancha, limpiaparabrisas o escaladoras de montaña

¿Quieres probar uno más? El curl nórdico para isquiotibiales. Según una revisión de investigación publicada en una edición de 2019 del British Journal of Sports Medicine, que analizó casi 8,500 atletas y estrategias para prevenir lesiones, este ejercicio en particular reduce la incidencia de las lesiones de isquiotibiales a la mitad.

El investigador líder de ese estudio, el fisioterapeuta de Irlanda, Dr. Nicol van Dyk, dijo que el movimiento es simple y lo puede realizar cualquier persona, siempre que los pies se mantengan bien asegurados y puedas arrodillarte con comodidad.

Te contamos cómo se hace:

Comienza en posición de rodillas con ambos tobillos asegurados: introduce los pies bajo una barra, por ejemplo, o pídele a un compañero de running que los sostenga. Luego, inclínate hacia delante lo más lento posible mientras mantienes la espalda derecha y los brazos sujetos contra el cuerpo, generalmente con las muñecas cruzadas al frente del pecho. Cuando ya no puedas resistir, déjate caer hacia delante de manera controlada; usa las manos para detenerte contra el suelo.

"Muchos factores juegan un papel en tu rendimiento de running, pero la simple verdad es que los isquiotibiales tienen gran responsabilidad en cuán bien corras", dijo van Dyk. "Dedicar algunos minutos a hacer un ejercicio como este puede reducir las lesiones, y justamente de eso se trata el calentamiento".

Otra opción es incorporar un rodillo de gomaespuma a tu rutina de calentamiento. La investigación sugiere que el rodillo de gomaespuma puede aumentar el flujo sanguíneo hacia los músculos, mejorar la amplitud de movimiento y reducir la inflamación. El truco con este implemento es usarlo antes del ejercicio para ver los frutos de todos estos beneficios.