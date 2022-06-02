Cinco consejos para encontrar tu estado de flujo según los expertos

El psicólogo que en 1990 acuñó el concepto de la fluidez (Mihaly Csikszentmihalyi, incorpóralo a tu cultura general), la consideró una experiencia de vida inmejorable. Cuando entras al estado de fluidez, te esfuerzas hasta el límite mientras haces algo desafiante, muy gratificante y divertido, todo al mismo tiempo. Según Mihaly, normalmente te sientes "fuerte, alerta, en control, pero sin esfuerzo; no sientes timidez y estás en la cima de tu capacidad". Los problemas parecen desaparecer.



Otros psicólogos de primer nivel, como Martin Seligman, creen que este estado mental es la clave para lograr una felicidad profunda y auténtica. No solo te sientes bien, sino que también sientes más calma, una mayor satisfacción y una mayor realización cuando terminas. De acuerdo con Paterson, esa sensación de bienestar después de transitar el estado de fluidez vale la pena, ya que puede ayudarte a mantener la concentración en lo que acabas de hacer en lugar de apresurarte hacia tu próximo objetivo.



Existe una base biológica para esto. "Cuando estás en ese estado de fluidez, tu cerebro libera neurotransmisores, como dopamina y serotonina, que te hacen sentir bien", explica Levy. Por ello, vivirlo habitualmente puede generar grandes beneficios para tu salud mental, así como mejorar tu productividad.



Una investigación reveló que existe un vínculo directo entre las experiencias de fluidez de los atletas y un rendimiento óptimo. "Desde una perspectiva psicológica del deporte, el estado de fluidez es cuando la mente y el cuerpo están en completa sincronización", dice el Dr. Joel Fish, director del Centro de Psicología del Deporte de Filadelfia. Eso puede darte un gran impulso para encarar tu WOD, dominar en el campo de fútbol o, por ejemplo, cumplir con tu objetivo de comer más carbohidratos de calidad.



Los estudios demuestran que las experiencias de fluidez habituales también se vinculan con una mayor confianza y autoestima. Esto se debe a que las actividades que inducen este estado tienden a ser gratificantes, y realizarlas te ayuda a ser cada vez mejor en esa actividad. "Las personas que alcanzan este estado con mayor regularidad mejoran sus habilidades y, por este mismo motivo, tienden a sentirse más seguras de sí mismas", comenta Levy.



Cuando todas esas cosas buenas se combinan, nos sentimos preparados para ir tras nuestros objetivos.