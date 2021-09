Cinco consejos para encontrar tu estado de flujo según los expertos

Involucrarte tanto en una actividad (como devorar una autobiografía o surfear una ola) a un nivel en el que realmente olvides tu interminable lista de pendientes, las preocupaciones diarias o incluso tu teléfono, puede parecer mágico. Pero la realidad es que estás viviendo un estado psicológico muy real: la fluidez.



El estado de fluidez es cuando nos sumergimos totalmente en lo que estamos haciendo. "Se puede definir como una concentración absoluta en el momento presente", explica la Dra. Morgan Levy, licenciada en psicología de Boca Ratón, Florida, especializada en estrés, ansiedad y agotamiento. "Es casi como si el individuo viviera una fusión de su acción y su conciencia". Morgan también indica que es justamente lo opuesto a como la mayoría de nosotros funcionamos casi todo el tiempo, con cientos de diferentes cosas en la cabeza que quizás (y con "quizás" queremos decir "seguro") nos generan estrés.



Piensa en tu mente como si fuera una laptop o un teléfono. La mayor parte del tiempo tienes un montón de ventanas y aplicaciones abiertas en simultáneo, lo que puede demorar tu dispositivo, explica el Dr. Randy Paterson, psicólogo de Vancouver y autor de How to Be Miserable in Your Twenties. Pero en el estado de fluidez, el dispositivo dedica la mayor parte de su capacidad a ejecutar una única aplicación poderosa para que pueda funcionar de forma óptima.



Los expertos creen que, con un poco de esfuerzo, alcanzar un estado de fluidez puede convertirse en una experiencia intencional, y frecuente.