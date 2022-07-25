3 formas fáciles de crear tu propio entrenamiento HIIT

Crear tu propio entrenamiento HIIT es sencillo. Lo que quizás es un poco complicado es mantener la disciplina y la concentración, tal como señala Thomas Roe, entrenador personal certificado por la American Council on Exercise (ACE) y entrenador del Local Moves Studio, en San Antonio, quien se especializa en entrenamientos de HIIT. Un método que funciona bien es cargar el entrenamiento con todos tus ejercicios favoritos, sugiere.

Por ejemplo, a él le encanta saltar a la cuerda, así que salta durante tres minutos y luego descansa o realiza un ejercicio de menor intensidad y bajo impacto, como flexiones o planchas. Hay días en los que repite esta secuencia durante media hora. El hecho de que el ejercicio principal sea saltar a la cuerda le permite introducir diferentes opciones durante el tiempo que no salta, así que nunca se aburre.

La intensidad del entrenamiento lo hace muy eficiente. Si haces entre 20 y 30 minutos, sentirás que los has aprovechado bien.

Otras opciones populares de ejercicios HIIT son:

Burpees

Sentadillas con salto

Lanzamientos de balón medicinal

Saltos de caja

Saltos de tijera

Elevación de rodillas

Todas estas opciones son de alto impacto, pero no hay problema en que hagas ejercicios de bajo impacto, sobre todo si tu médico te ha recomendado cuidar de tus articulaciones (recuerda hablar con tu médico antes de seguir cualquier programa de entrenamiento). Estas son algunas opciones de bajo impacto:

Escaladoras de montaña

Sentadillas

Balanceos de pesa rusa

Flexiones

Desplantes alternados

Planchas con toque de hombros

Aaron Leventhal, especialista en entrenamiento de fuerza y acondicionamiento y propietario de Fit Studios en Mineápolis, recomienda que ensayes el entrenamiento mientras lo organizas para conocer mejor qué ejercicios necesitas en cada transición. Por ejemplo, pasar de saltos de tijera en plancha a escaladoras de montaña es bastante fácil, pero intentar cambiar de lanzamientos de balón medicinal a balanceos de pesa rusa requiere un cambio de equipo, así que si no lo tienes todo preparado de antemano, se puede consumir tu tiempo de descanso mientras vas a buscar lo que necesitas.

"Hay un viejo dicho que dice que el mejor entrenamiento para ti es el que realmente harás", dice Leventhal. "Con el entrenamiento por intervalos, eso significa encontrar la mejor combinación de ejercicios, y la combinación de tiempo de trabajo y descanso, que te haga sentir desafiado pero que no te deje sin ganas de hacer el siguiente entrenamiento. O posponer el entrenamiento por completo".

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