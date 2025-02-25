Las 5 mejores formas de recuperarse después de correr

Según Leo Hipp, fisiólogo del rendimiento en Human Powered Health, la recuperación empieza con la energía que necesitas. Cuanto antes comiences a recuperar energía después de entrenar, más rápido obtendrán los músculos los nutrientes que necesitan para recuperarse. "Tu cuerpo quema carbohidratos y grasas para obtener energía, por lo que es importante reponerlos después del ejercicio", dice.

Silva recomienda recuperar energía entre 30 y 60 minutos después de una sesión de correr para optimizar la recuperación. También recomienda priorizar los carbohidratos complejos sobre los simples (por ejemplo: cereales y jugos de frutas) para reponer las reservas de glucógeno (carbohidratos que se almacenan en el cuerpo para obtener energía). "El boniato, el arroz y la avena son opciones excelentes de carbohidratos complejos", dice Silva.

La ingesta de proteínas también es un componente crucial de la recuperación. "Aunque no quemes proteínas para conseguir energía, tus músculos las utilizan para favorecer el movimiento", afirma Hipp. Consumir una cantidad adecuada de proteínas también favorece la reparación y el crecimiento muscular. La International Society of Sports Nutrition (ISSN) recomienda consumir una comida o tentempié rico en proteínas de alta calidad durante las dos horas posteriores al entrenamiento. "Intenta recargar energías con una proporción de 3:1 o 4:1 de carbohidratos por proteína, como un batido con plátano y proteína en polvo", dice Silva.

No olvides añadir grasas saludables a la comida o tentempié que consumas después de correr. "Las grasas saludables favorecen la recuperación general y ayudan a reducir la inflamación", dice Felder. Los ácidos grasos omega-3, en particular, han demostrado ser prometedores para combatir la inflamación y el daño muscular después del entrenamiento. El salmón, la linaza y ciertos frutos secos como las nueces son solo algunos ejemplos de alimentos que son naturalmente ricos en estos ácidos grasos que combaten la inflamación.