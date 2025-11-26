Cinco beneficios de hacer estiramientos diariamente según los expertos

Miller explica que el estiramiento dinámico implica realizar movimientos de una amplitud completa de movimiento, que estire tanto las articulaciones como los ligamentos, sin mantener una postura específica.

"Como en cualquier tipo de ejercicio, cuando estiras de manera dinámica, debes llegar paulatinamente a la amplitud completa de movimiento y, con el tiempo, ir mejorando", dice Miller.

Agrega que aunque las personas con mejores condiciones podrán sentirse cómodas con un estiramiento de una amplitud de movimiento de semicompleta a completa desde el inicio, otros pueden optar por limitar esa amplitud de movimiento y mantener un bajo impacto estricto para reducir la presión sobre las articulaciones que soportan el peso. Por ejemplo, un estiramiento de bajo impacto adecuado para principiantes podría ser realizar saltos de tijera sin el salto, o sea, llevar cada pie hacia los lados mientras se levantan y bajan los brazos en una amplitud que se sienta cómoda.

Miller también explica que estirar las articulaciones puede ayudar a prepararlas (o lubricarlas) para el entrenamiento, pero es importante notar que no todas las articulaciones trabajan de la misma forma. "Algunas mejoran la movilidad, como la articulación sinovial del tipo esfera cavidad del hombro (o articulación glenohumeral) y la cadera, mientras otras favorecen la estabilidad y el movimiento en un plano, como la del codo y la rodilla".

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"Al estirar de manera dinámica, practicarás el método de entrenamiento llamado de especificidad, que prepara los músculos, articulaciones y ligamentos para el ejercicio con esas mismas áreas como objetivo", dice. "Como antes de entrenar los músculos están fríos, debes ceñirte al estiramiento dinámico para evitar los desgarres".

Otro motivo por el que los estiramientos dinámicos suelen hacerse antes de entrenar es que pueden elevar la temperatura corporal, señala Keri Gans, nutricionista dietista registrada e instructora de yoga certificada en vinyasa. "Los desplantes, los giros del torso, la postura gato vaca y los círculos de brazos son ejemplos del estiramiento dinámico", agrega.

Gans indica que el estiramiento estático implica mantener un estiramiento por un período de tiempo (generalmente entre 10 y 30 segundos) y que se utiliza principalmente para el enfriamiento. "Estos estiramientos se hacen normalmente cuando el cuerpo ya está caliente", agrega.

Recostarse sobre la espalda con una pierna elevada y una correa alrededor de la parte anterior de la planta del pie, la postura de la luna creciente (desplante bajo) o la postura del niño extendido son ejemplos de estiramientos estáticos.