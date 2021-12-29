Vinyasa yoga y por qué deberías probarlo

El yoga vinyasa y por qué deberías probarlo
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El vinyasa consiste en pasar de una postura a otra a un ritmo rápido y aumentar la frecuencia cardíaca.
Si buscas un estilo de yoga que se parezca más a un entrenamiento de baile y menos a una práctica lenta y reparadora, el vinyasa es tu mejor elección. El vinyasa consiste en pasar rápidamente de una postura a otra en una secuencia. A medida que te mueves entre las posturas y secuencias a un ritmo más rápido, aumentas tu frecuencia cardiaca.
"El sello distintivo del vinyasa es el flujo orgánico de la respiración y el momento. Literalmente significa moverse de una manera especial; es decir, con conciencia", explica Jonah Kest, Nike Trainer e instructor de yoga vinyasa y ashtanga.
En la secuencia de yoga vinyasa, se sincroniza el movimiento con cada inhalación y exhalación. Por ejemplo, se inhala durante la fase de alargamiento o la parte de expansión de la postura y se exhala cuando se pasa a la parte más profunda de la postura, como indica el American Council on Exercise.
Muchas personas se refieren al vinyasa como una forma de yoga ashtanga, donde hay una respiración para cada movimiento. Otros estilos de yoga, como el yoga hatha, tienden a ser más rígidos y requieren que se mantenga una postura durante unos segundos antes de pasar a otra. Pero con el vinyasa, la secuencia libre es como una danza, y tu respiración es tu compañera, explica Kest.
En una clase de vinyasa pueden hacerse posturas tradicionales de yoga, como la postura del perro boca abajo, la postura de la tabla, la postura del perro boca arriba, la postura de inclinación hacia delante y las posturas del guerrero I, II y III, así como secuencias que incluyen saludos al sol, entrelaces y giros.
Ahora que ya sabes en qué consiste el vinyasa, sigue leyendo para conocer algunos de los beneficios de seguir este estilo de yoga, ya sea para principiantes o para practicantes más avanzados.
Los beneficios del yoga vinyasa
1.Mejora de la condición cardiovascular
Debido a la transición de una postura a otra en la secuencia de vinyasa, aumentas tu frecuencia cardiaca y haces que tu cuerpo trabaje más fuerte durante un período de tiempo más largo, a pesar de que te estás moviendo a una intensidad más baja.
"Los sistemas cardiovascular y linfático se benefician enormemente del yoga vinyasa. La resistencia aumenta a medida que se practica, así como el calor que se acumula en el cuerpo. Esto crea más circulación y, en última instancia, purifica el cuerpo", dice Kest.
Según un pequeño estudio publicado en agosto de 2020 en The Journal of Sports Medicine and Physical Fitness, en el que se alistó a 24 participantes moderadamente entrenados para que hicieran una clase de yoga de 90 minutos, el yoga vinyasa mejoró eficazmente su condición cardiovascular y promovió la pérdida de peso. Además, el yoga cuenta como una actividad física de intensidad moderada según un estudio de agosto de 2017 en el Journal of Physical Activity and Health.
Esto significa que el yoga vinyasa es un excelente ejercicio cardiovascular de bajo impacto y de intensidad moderada para hacer entre otros entrenamientos exigentes, como HIIT, running y cross training, a lo largo de la semana.
2.Fortalecimiento de los músculos
Al trabajar con la resistencia de tu peso corporal, fortalecerás diferentes grupos musculares, incluidos los brazos, la espalda, el tronco, los glúteos y las piernas, indica Kest.
Por ejemplo, mantener una postura de plancha en el yoga fortalece el tronco, al mismo tiempo que se utiliza la fuerza de los brazos y los hombros para mantener la estabilidad. La postura de la silla se centra en los cuádriceps y los glúteos, y la postura del guerrero III hace que la espalda, el tronco, los glúteos y los isquiotibiales se equilibren.
3.Aumento de la flexibilidad y la movilidad
La flexibilidad es la capacidad de tus músculos para mover una articulación o un grupo de articulaciones en la amplitud completa de movimiento. El yoga vinyasa mueve los músculos a través de una variedad de posturas en diferentes direcciones y rangos de movimiento, lo que naturalmente aumenta su flexibilidad.
Cuanto más flexibles sean tus músculos, más eficaces serán tus entrenamientos y reducirás el riesgo de lesiones y dolores. De hecho, hacer cualquier forma de yoga, incluido el vinyasa, puede ayudar a aliviar el dolor lumbar crónico al fortalecer los músculos profundos del tronco que sostienen la espalda, según Harvard Health.
4.Reducción de los niveles de estrés
Kest comenta que el vinyasa es esencialmente una meditación en movimiento porque estás conectando tu respiración con tu mente a través del movimiento.
"Siempre salgo de una práctica sintiéndome más ligero física y emocionalmente que cuando entré", afirma Kest. "Puedes aumentar tu concentración, volverte más resistente emocionalmente y acercarte a tu espiritualidad. Es increíble cómo dirigir tu atención hacia el interior puede aportar tantos beneficios".
En un pequeño estudio de junio de 2019 publicado en el American Journal of Pharmaceutical Education, 17 estudiantes universitarios siguieron un programa de seis semanas que consistía en hacer una clase de yoga vinyasa de 60 minutos una vez por semana. Al final del programa, los estudiantes redujeron significativamente sus niveles de estrés y ansiedad, lo que sugiere que el yoga vinyasa puede ser eficaz para reducir el estrés como parte de la práctica de la meditación y el mindfulness.
También se ha demostrado que el yoga vinyasa ayuda a reducir el estrés asociado a dejar de fumar. Un pequeño estudio de enero de 2016 publicado en el International Journal of Yoga Therapy descubrió que hacer una clase de vinyasa de 60 minutos, que incluía ejercicios de respiración y técnicas de relajación, dos veces a la semana, ayudó a los participantes a afrontar mejor las ansias de fumar y el estrés. También les ayudó a sentirse más relajados y a aumentar su conciencia corporal.
Quién puede beneficiarse más de la práctica del yoga vinyasa
Kest afirma que el yoga vinyasa es un ejercicio generalmente seguro y eficaz para todos. "Si respiras, puedes practicar yoga", afirma. Pero es especialmente beneficioso para quienes les cuesta relajarse y sufren de mucho estrés.
"Las personalidades de tipo A muy nerviosas pueden beneficiarse especialmente, ya que el vinyasa puede ayudarte a salir de tu cabeza y entrar en tu cuerpo", señala.
Dicho esto, asegúrate de consultar a tu médico antes de empezar una nueva rutina de ejercicios, especialmente si tienes una enfermedad o estás empezando a hacer ejercicio después de una lesión. Trabajar con un instructor de yoga certificado que se especializa en vinyasa también puede brindarte modificaciones si una postura o secuencia se siente demasiado desafiante o está causándote dolor o malestar.
Si eres un atleta experimentado, hacer yoga es un buen descanso de tus entrenamientos de alto impacto y más intensos. Y para los novatos en el mundo de la condición física o los que prefieren un ejercicio de bajo impacto, el yoga puede ser un estupendo entrenamiento cardiovascular con el peso del cuerpo que es suave para las articulaciones. Las secuencias de yoga vinyasa pueden complementar otros programas de condición física.
Para los principiantes, lo más importante es tener una mentalidad abierta al comenzar una nueva práctica de yoga, incluida la secuencia vinyasa.
"Ven con la mente abierta, sin expectativas. A veces es mejor lanzarse a la piscina. Nadie te prepara para la vida y el vinyasa es la danza de la vida", comenta Kest. "En última instancia, el vinyasa es una práctica de respiración primero que nada; todo lo demás es opcional".