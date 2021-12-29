Vinyasa yoga y por qué deberías probarlo

Si buscas un estilo de yoga que se parezca más a un entrenamiento de baile y menos a una práctica lenta y reparadora, el vinyasa es tu mejor elección. El vinyasa consiste en pasar rápidamente de una postura a otra en una secuencia. A medida que te mueves entre las posturas y secuencias a un ritmo más rápido, aumentas tu frecuencia cardiaca.

"El sello distintivo del vinyasa es el flujo orgánico de la respiración y el momento. Literalmente significa moverse de una manera especial; es decir, con conciencia", explica Jonah Kest, Nike Trainer e instructor de yoga vinyasa y ashtanga.

En la secuencia de yoga vinyasa, se sincroniza el movimiento con cada inhalación y exhalación. Por ejemplo, se inhala durante la fase de alargamiento o la parte de expansión de la postura y se exhala cuando se pasa a la parte más profunda de la postura, como indica el American Council on Exercise.

Muchas personas se refieren al vinyasa como una forma de yoga ashtanga, donde hay una respiración para cada movimiento. Otros estilos de yoga, como el yoga hatha, tienden a ser más rígidos y requieren que se mantenga una postura durante unos segundos antes de pasar a otra. Pero con el vinyasa, la secuencia libre es como una danza, y tu respiración es tu compañera, explica Kest.

En una clase de vinyasa pueden hacerse posturas tradicionales de yoga, como la postura del perro boca abajo, la postura de la tabla, la postura del perro boca arriba, la postura de inclinación hacia delante y las posturas del guerrero I, II y III, así como secuencias que incluyen saludos al sol, entrelaces y giros.

Ahora que ya sabes en qué consiste el vinyasa, sigue leyendo para conocer algunos de los beneficios de seguir este estilo de yoga, ya sea para principiantes o para practicantes más avanzados.