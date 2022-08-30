Cómo usar una pistola de masaje correctamente

Las pistolas de masaje son una excelente herramienta de recuperación. Para aprovechar sus beneficios (y evitar lesiones involuntarias), es importante aprender a utilizarla correctamente antes de tratar los músculos doloridos.

Según Jou, debe dirigirse al vientre del músculo (la zona con mayor tejido muscular) y a lo largo del músculo, evitando las protuberancias óseas y los puntos de unión. Esto puede ayudar a evitar las molestias y el dolor. Como regla general, Graham Brady aconseja utilizar la pistola de masaje solo en los tejidos blandos o en las zonas con mucha masa muscular, no en los huesos ni en los tendones.

Más concretamente, recomienda usar la pistola en zonas que puedan estar doloridas o tensas. Señaló que había que evitar aplicar la pistola de masaje en los huesos, ya que esto puede agravar ciertas lesiones y afecciones, como las fracturas.

Es posible que sientas la tentación de poner la pistola de masaje al máximo, sobre todo después de unos días intensos de entrenamiento, pero el concepto de "sin dolor, no hay recompensa" no se aplica a las pistolas de masaje, advierte Jou. "Me gusta aconsejar a los deportistas que elijan una velocidad y una presión que sean tolerables y que utilicen el dolor como guía para el tiempo que deben usar el dispositivo", explica. "Los beneficios de la pistola de masaje no dependen de la intensidad de los ajustes, sino más bien de cuándo y dónde se utiliza el dispositivo".

Graham Brady coincide con Jou y añade que hay que utilizar la tolerancia al masaje como punto de referencia. No hay que empujar la pistola más profundamente en la zona irritada, sino aplicar la presión lentamente hacia arriba y hacia abajo, y de lado a lado; así como usar diferentes ángulos para ayudar a romper el tejido de diferentes maneras.

No hay una cantidad de tiempo determinada que se deba emplear en un grupo muscular, pero Graham Brady recomendó tratar lentamente una zona y empezar a pasar a otros músculos una vez que se sienta alivio y que el músculo se haya soltado. Usar la pistola de masaje durante 10 minutos al día junto con una terapia de masaje o fisioterapia puede mejorar la forma en que te sientes y te mueves, afirma Brady.

Si no estás seguro de qué cabezal (o parte superior) utilizar, Brady recomienda que cuanto mayor sea la zona muscular que tratará, mayor será el tamaño del cabezal que deberás usar. Cuanto más pequeño sea el cabezal, más preciso será el masaje. Para evitar el dolor, recomienda empezar con un cabezal más grande para ver cuánto puedes tolerar y luego considerar el uso de uno más pequeño.