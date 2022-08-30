Cómo usar una pistola de masaje correctamente, según los fisioterapeutas
Salud y bienestar
Los expertos explican exactamente cómo utilizar una pistola de masaje para que puedas tratar los músculos doloridos inmediatamente.
Un entrenamiento constante requiere tiempo y dedicación para mantenerse saludable. Para ello, es importante dar prioridad al trabajo de recuperación.
Y existen varios métodos y opciones de recuperación que puedes tener en cuenta. Desde el clásico baño de hielo hasta la terapia de compresión, existen miles de métodos que pueden hacer que te sientas lo mejor posible. Una de las opciones más cómodas y populares es utilizar una pistola de masaje como parte de tus rutinas de prehabilitación, rehabilitación y recuperación diaria.
Los beneficios de las pistolas de masaje
Es posible que hayas visto a atletas profesionales utilizando pistolas de masaje en la cancha o incluso en el consultorio de tu fisioterapeuta. Las pistolas de masaje suelen parecerse a un taladro con una bombilla suave en el extremo, la misma que puede aplicarse a los músculos doloridos.
"Las pistolas de masaje utilizan los efectos de la vibración y la terapia de percusión para reducir la acumulación de ácido láctico y el dolor muscular de aparición retardada (DOMS), fomentando la circulación y aumentando la temperatura de los tejidos", explica David Jou, doctor en fisioterapia.
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Las vibraciones producidas por la pistola de masaje son más fuertes y rápidas de lo que se podría hacer manualmente, señala Carly Graham Brady, doctora en fisioterapia.
Uno de los beneficios del uso de una pistola de masaje es la disminución del dolor relacionado con el entrenamiento y el dolor en general, afirma Jou. Graham Brady agrega que otra ventaja es la rapidez con la que las pistolas de masaje pueden descomponer el tejido muscular en comparación con una persona especializada en masajes o fisioterapia.
Cómo utilizar una pistola de masaje
Las pistolas de masaje son una excelente herramienta de recuperación. Para aprovechar sus beneficios (y evitar lesiones involuntarias), es importante aprender a utilizarla correctamente antes de tratar los músculos doloridos.
Según Jou, debe dirigirse al vientre del músculo (la zona con mayor tejido muscular) y a lo largo del músculo, evitando las protuberancias óseas y los puntos de unión. Esto puede ayudar a evitar las molestias y el dolor. Como regla general, Graham Brady aconseja utilizar la pistola de masaje solo en los tejidos blandos o en las zonas con mucha masa muscular, no en los huesos ni en los tendones.
Más concretamente, recomienda usar la pistola en zonas que puedan estar doloridas o tensas. Señaló que había que evitar aplicar la pistola de masaje en los huesos, ya que esto puede agravar ciertas lesiones y afecciones, como las fracturas.
Es posible que sientas la tentación de poner la pistola de masaje al máximo, sobre todo después de unos días intensos de entrenamiento, pero el concepto de "sin dolor, no hay recompensa" no se aplica a las pistolas de masaje, advierte Jou. "Me gusta aconsejar a los deportistas que elijan una velocidad y una presión que sean tolerables y que utilicen el dolor como guía para el tiempo que deben usar el dispositivo", explica. "Los beneficios de la pistola de masaje no dependen de la intensidad de los ajustes, sino más bien de cuándo y dónde se utiliza el dispositivo".
Graham Brady coincide con Jou y añade que hay que utilizar la tolerancia al masaje como punto de referencia. No hay que empujar la pistola más profundamente en la zona irritada, sino aplicar la presión lentamente hacia arriba y hacia abajo, y de lado a lado; así como usar diferentes ángulos para ayudar a romper el tejido de diferentes maneras.
No hay una cantidad de tiempo determinada que se deba emplear en un grupo muscular, pero Graham Brady recomendó tratar lentamente una zona y empezar a pasar a otros músculos una vez que se sienta alivio y que el músculo se haya soltado. Usar la pistola de masaje durante 10 minutos al día junto con una terapia de masaje o fisioterapia puede mejorar la forma en que te sientes y te mueves, afirma Brady.
Si no estás seguro de qué cabezal (o parte superior) utilizar, Brady recomienda que cuanto mayor sea la zona muscular que tratará, mayor será el tamaño del cabezal que deberás usar. Cuanto más pequeño sea el cabezal, más preciso será el masaje. Para evitar el dolor, recomienda empezar con un cabezal más grande para ver cuánto puedes tolerar y luego considerar el uso de uno más pequeño.
Cuándo usar una pistola de masaje
Dado que existe un gran número de herramientas y opciones de recuperación, es posible que te preguntes cuándo usar una pistola de masaje en lugar de otras opciones de recuperación, como un rodillo de gomaespuma o un masaje tradicional. En opinión de Jou, las pistolas de masaje son ideales para cuando no se dispone de otras opciones de recuperación. Sin embargo, advierte que las pistolas de masaje son solo herramientas y no están destinadas a sustituir los tratamientos tradicionales de un profesional.
Graham Brady coincide con Jou y agrega que debe usarse junto con lo que te indique un profesional, como un fisioterapeuta. También señala que las pistolas de masaje son excelentes herramientas para usar entre las sesiones con un masajista o fisioterapeuta. Esto puede ayudar a mantener la integridad del tejido muscular por tu cuenta antes de la siguiente sesión.
Si sientes que algo se ha estirado, tensado o lesionado, evita usar una pistola de masaje en esa zona, aconseja Graham Brady. Pero si necesitas un alivio inmediato y a corto plazo de un músculo dolorido, sugirió utilizar lenta y suavemente la pistola de masaje alrededor de la zona con dolor para evitar causar más inflamación.
En cuanto al momento óptimo para usar una pistola de masaje dentro de tu rutina, Jou sostiene que hay que utilizarla inmediatamente después de un entrenamiento para aumentar la circulación, lo que ayuda a eliminar el ácido láctico y las toxinas de los músculos, así como a disminuir el dolor relacionado con el entrenamiento. También aconseja realizar una sesión de seguimiento al día siguiente para asegurarse de que los músculos se mantengan sueltos y móviles. Sin embargo, investigaciones recientes sugieren que un tratamiento de masaje de tan solo cinco minutos antes del ejercicio puede optimizar la flexibilidad, sin sacrificar el rendimiento muscular.
Cuándo no usar una pistola de masaje
Puede ser tentador utilizar una pistola de masaje cada vez que se experimenta una molestia, pero según Jou y Graham Brady, esa práctica puede conducir potencialmente al dolor, las lesiones y el empeoramiento de los síntomas. Si tienes una lesión aguda, inflamada o relacionada con los nervios, Jou recomienda evitar pasar una pistola de masaje por esas zonas para evitar daños a largo plazo.
Si te preguntas cómo utilizar una pistola de masaje en la espalda, céntrate en las zonas que tienen mayor cantidad de músculo, evitando la columna vertebral, el cuello y las estructuras óseas profundas, aconseja Jou.
En general, si no experimentas ningún alivio o tus músculos no se aflojan, debes dejar de usar la pistola de masaje y consultar a un experto, como un fisioterapeuta, para que llegue a la raíz del problema y te recete un plan personalizado para aliviar el dolor y las molestias que puedas sentir, aconseja Graham Brady.
Al fin y al cabo, es importante idear la rutina de recuperación que mejor se adapte a ti y a tus necesidades, y no limitarte a seguir modas. Y si el uso de una pistola de masaje forma parte de esa rutina, considera la posibilidad de consultar a un experto para que te enseñe a usarla correctamente, de modo que puedas aprovechar todos sus beneficios y desempeñarte de forma óptima.
Texto: Tamara Pridgett