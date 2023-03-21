¿Qué es el dolor muscular de aparición tardía?

De acuerdo con la American College of Sports Medicine, el DOMS es un efecto secundario del proceso de reparación muscular.

El ejercicio crea desgarros microscópicos en los músculos, lo que es un proceso típico necesario para el crecimiento. Cuando esto sucede, el cuerpo comienza el proceso de recuperación, que incluye la inflamación e hinchazón del tejido. Esta inflamación es la que causa el dolor que sientes, comenta Matt Tanneberg, quiropráctico y especialista en entrenamiento de fuerza y acondicionamiento.

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Puedes sentir dolor tardío al realizar una actividad o ejercicios nuevos o al entrenar a una mayor intensidad que tu intensidad estándar. Por ejemplo, levantar un peso mayor, hacer más repeticiones de un ejercicio o entrenar por un período de tiempo mayor pueden dar como resultado DOMS.

Ciertas partes de un ejercicio también pueden crear mayor daño muscular que otras. "Se cree que la parte excéntrica de un ejercicio, a veces llamada la parte negativa, contribuye en gran medida a que experimentes dolor después del entrenamiento", comenta Tom Biggart, doctor en fisioterapia y especialista en entrenamiento de fuerza y acondicionamiento. La razón puede ser que los músculos usan menos fibras musculares durante la parte excéntrica de un ejercicio, lo que pone más estrés en las fibras involucradas, según una reseña publicada en mayo de 2019 en Frontiers in Physiology.

Para ver algunas partes excéntricas en acción, mira a alguien correr o caminar cuesta abajo. U observa la parte baja de una flexión de bíceps o de una sentadilla. Enfatizar estas acciones, o hacerlas de manera repetida, puede hacerte sentir más dolor que cuando te enfocas en la fase concéntrica (acortamiento) o isométrica (estática) de un ejercicio.

EL DOMS aparece de 12 a 48 horas después de entrenar, pero puede durar hasta por 72 horas.