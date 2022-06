Qué es el síndrome de sobreentrenamiento y cómo evitarlo

Según el estudio de Sports Health, cuando experimentas el síndrome de sobreentrenamiento sientes depresión, fatiga o falta de motivación, junto con otros síntomas. Esto se puede deber a la respuesta del sistema nervioso central ante el aumento de la inflamación sistémica. Es más, quizás tengas más probabilidades de enfermarte porque experimentas la supresión del sistema inmunológico.

Otros signos y señales habituales del síndrome de sobreentrenamiento podrían incluir insomnio, irritabilidad, presión arterial alta, agitación y falta de concentración, según el estudio. Si experimentas alguno de estos síntomas, es mejor consultar con un médico para saber lo que pasa, ya que pueden ser indicio de una amplia gama de afecciones, entre las que se incluyen el síndrome de sobreentrenamiento.

En un estudio de Open Access Journal of Sports Medicine publicado en 2016 sobre el síndrome de sobreentrenamiento, se señaló que, si bien afecta a varios sistemas del cuerpo, actualmente no existe una forma de examinarlo directamente. Según una declaración consensuada del American College of Sports Medicine (ACSM) y el European College of Sport Science, el diagnóstico también podría ser complicado.

En la declaración, se afirma que, cuando los atletas presentan los cambios clínicos y hormonales mencionados anteriormente, junto con importantes signos de fatiga, reducción del rendimiento y alteraciones del estado de ánimo, un médico hace el diagnóstico descartando otras enfermedades y afecciones posibles. Una de las afecciones potenciales podría ser la deficiencia nutricional causada por la restricción calórica, que se observa a menudo especialmente en los atletas de resistencia. Según la declaración, los cambios en la frecuencia cardíaca en reposo no se encuentran sistemáticamente en los atletas que experimentan síndrome de sobreentrenamiento.