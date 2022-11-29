Por qué los masajes a uno mismo son el método definitivo previo al entrenamiento

De acuerdo con Jones, el automasaje es una práctica básica para prevenir lesiones en los atletas. "Ayuda a disminuir el riesgo de esguinces musculares y otras lesiones comunes", afirma.

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Masajear los músculos puede ser increíblemente sanador, gracias a la capacidad del masaje de aumentar el flujo sanguíneo. Esto oxigena las células, lo que acelera el proceso de reparación. Además, en la investigación realizada por los científicos del Wyss Institute y la Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas John A. Paulson se descubrió que el masaje tiene la capacidad de comprimir las células que causan la inflamación del tejido muscular, lo que también puede contribuir a la reparación de los músculos.

El automasaje también "reduce el microtrauma en los tejidos, que posiblemente es responsable del dolor en los días siguientes a entrenar", comenta Jones. "En consecuencia, podrás recuperarte más rápido y volver a entrenar o competir lo más pronto posible", menciona.

También conocido como DOMS (dolor muscular de inicio tardío), el dolor muscular puede comenzar en el transcurso de las 24 horas siguientes a un entrenamiento y durar hasta siete días (con el pico del dolor en los primeros tres días). Aunque no se sabe por completo qué causa el DOMS, la investigación muestra que el automasaje es particularmente bueno para aminorar los síntomas y, por lo tanto, ayudarte a recuperarte más pronto.

Si estás usando al automasaje para acelerar el tiempo de recuperación, es importante que te pongas en contacto con un médico para aprender las técnicas y los métodos adecuados para ti.

"Cuando una parte del cuerpo o un músculo en específico no está funcionando como debería, es susceptible a lesionarse, al igual que otras partes del cuerpo que están obligadas a encargarse del trabajo adicional", afirma Matt Tanneberg, quiropráctico y especialista en entrenamiento de fuerza y acondicionamiento.

Al masajear los músculos para prevenir lesiones, recomienda crear una rutina predeterminada que incluya "un calentamiento dinámico que simule idealmente algunos o todos los movimientos que harás, seguido de un automasaje en cualquier área que se sienta tensa, rígida o limitada".