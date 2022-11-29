Por qué los masajes a uno mismo son el método definitivo previo al entrenamiento

Por qué el automasaje es el mejor método previo al entrenamiento
Salud y bienestar
Algunos expertos explican tres posibles beneficios del automasaje antes de hacer ejercicio.
Realizar un entrenamiento eficaz y seguro comienza con la forma en que preparas tu cuerpo. Sin bien los calentamientos y los estiramientos pueden ofrecer grandes beneficios, un automasaje también puede hacer maravillas en los músculos.
"El automasaje es el acto de manipular los músculos y las conexiones de los tendones para aumentar la vascularidad y la flexibilidad, así como disminuir la percepción de dolor que puede presentarse con [el] uso de un grupo muscular específico", dice Nick Salinas, doctor en fisioterapia y especialista en dolor de espalda. El automasaje también puede brindar un aumento de la flexibilidad, lo que ayuda a asegurar que el entrenamiento sea más seguro e incluso puede prevenir una lesión.
Te explicamos por qué una sesión de automasaje puede marcar la diferencia en tu régimen de movimiento.
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1.Mejorar el rendimiento
En términos de actividad física, el automasaje es una herramienta importante para mejorar el rendimiento.
"Al aumentar el flujo y la circulación de la sangre hacia los músculos, podrás entrenar con más intensidad y por períodos más prolongados", sostiene Michael Jones, masoterapeuta certificado, especialista en rehabilitación y terapia física. Un flujo sanguíneo mejorado significa un mayor bombeo de sangre rica en oxígeno hacia los músculos, lo que les aporta energía y les permite entrenar con más intensidad y durante más tiempo sin fatigarse.
El automasaje también puede acelerar el tiempo de recuperación muscular. Esto significa que es menos probable que te ejercites con músculos fatigados o adoloridos, lo que te permitirá mejorar tu rendimiento. Ya sea en una caminata o si te has puesto el desafío de levantar más peso, hacerlo se sentirá mucho mejor si no hay tanto dolor.
2.Puede prevenir lesiones y acelerar el tiempo de recuperación
De acuerdo con Jones, el automasaje es una práctica básica para prevenir lesiones en los atletas. "Ayuda a disminuir el riesgo de esguinces musculares y otras lesiones comunes", afirma.
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Masajear los músculos puede ser increíblemente sanador, gracias a la capacidad del masaje de aumentar el flujo sanguíneo. Esto oxigena las células, lo que acelera el proceso de reparación. Además, en la investigación realizada por los científicos del Wyss Institute y la Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas John A. Paulson se descubrió que el masaje tiene la capacidad de comprimir las células que causan la inflamación del tejido muscular, lo que también puede contribuir a la reparación de los músculos.
El automasaje también "reduce el microtrauma en los tejidos, que posiblemente es responsable del dolor en los días siguientes a entrenar", comenta Jones. "En consecuencia, podrás recuperarte más rápido y volver a entrenar o competir lo más pronto posible", menciona.
También conocido como DOMS (dolor muscular de inicio tardío), el dolor muscular puede comenzar en el transcurso de las 24 horas siguientes a un entrenamiento y durar hasta siete días (con el pico del dolor en los primeros tres días). Aunque no se sabe por completo qué causa el DOMS, la investigación muestra que el automasaje es particularmente bueno para aminorar los síntomas y, por lo tanto, ayudarte a recuperarte más pronto.
Si estás usando al automasaje para acelerar el tiempo de recuperación, es importante que te pongas en contacto con un médico para aprender las técnicas y los métodos adecuados para ti.
"Cuando una parte del cuerpo o un músculo en específico no está funcionando como debería, es susceptible a lesionarse, al igual que otras partes del cuerpo que están obligadas a encargarse del trabajo adicional", afirma Matt Tanneberg, quiropráctico y especialista en entrenamiento de fuerza y acondicionamiento.
Al masajear los músculos para prevenir lesiones, recomienda crear una rutina predeterminada que incluya "un calentamiento dinámico que simule idealmente algunos o todos los movimientos que harás, seguido de un automasaje en cualquier área que se sienta tensa, rígida o limitada".
3.Aumenta la movilidad
"Masajear los músculos ayuda a aumentar su temperatura, lo que incrementa la flexibilidad", menciona Jones. Así mismo, masajear los músculos puede ayudar a disolver las adherencias y nudos en el tejido conectivo. Gracias a estos beneficios, puedes mejorar la flexibilidad y el rango de movimiento.
Según Salinas, la práctica del automasaje alinea de nuevo las fibras musculares, lo que puede ayudar a aliviar la tensión corporal. "Una vez que los músculos están más relajados, el flujo de sangre adecuado puede fluir hacia adentro y afuera del área afectada", dice Tanneberg.
"Cuando masajeas tus propios músculos, básicamente te estás dando un minientrenamiento", afirma Jones, y añade que puede ayudar a preparar el cuerpo para el movimiento al aumentar la circulación y permitir "un flujo de sangre más oxigenado a través de las venas y arterias hacia las células y los órganos", sostiene.
Consejos sobre cómo darte un automasaje
Para profundizar en tu práctica de automasaje, Jones recomienda usar una pelota de tenis o lacrosse (cualquiera de las cuales puedes rodar para liberar la tensión) o una pistola de masaje. Sin embargo, un rodillo de gomaespuma también constituye una herramienta excelente para antes del entrenamiento.
"Con [un rodillo de gomaespuma], da golpes largos y de barrido para identificar rápidamente los puntos sensibles en los músculos que llamen tu atención", explica Salinas. Para liberar los músculos ubicados en áreas clave de la pierna, Salinas recomienda comenzar con una técnica pasiva, usando dos o tres dedos presionados entre sí y colocados sobre el punto sensible, que es un área del músculo con mayor sensibilidad debido a que las fibras musculares están tensas.
"Flexiona la articulación hacia arriba o abajo de manera que acorte el músculo para relajarlo", señala. "Mantén esa posición durante unos 60 a 90 segundos, presionando mientras respiras de manera natural". Salinas indica que sigas presionando y regreses la articulación a una posición neutra antes de soltar los dedos.
Texto: Jessie Quinn