Correr es una actividad popular que beneficia a la salud física y mental. Pero, si siempre corres al mismo ritmo, te estás perdiendo las ventajas que puedes obtener al variar el ritmo. Correr al máximo en cada sesión es duro para tu cuerpo y puede provocar lesiones.

La velocidad máxima conocida a la que corre un ser humano es de aproximadamente 44 km por hora, un ritmo que alcanzó el velocista Usain Bolt cuando estableció el récord mundial de los 100 metros planos en 2009. Por supuesto, la persona promedio no puede correr a un ritmo que siquiera se acerque a esto, e incluso Bolt solo alcanzó este hito brevemente en su carrera. Correr a una velocidad tan alta no es sostenible. "Incluso los runners veteranos necesitan correr despacio y a un ritmo suave", dice el coach de carreras Dave Ridley.

La clave es variar los ritmos de carrera, algo importante para cualquier runner. "La razón principal por la que variamos el ritmo en distintas sesiones es para dividir el entrenamiento en períodos y así optimizar la actividad y alcanzar el máximo rendimiento cuando importa, ya sea el día de la carrera o cuando quieres conseguir tu objetivo", dice la entrenadora Lydia O'Donnell.

Entonces, ¿cuáles son tus ritmos óptimos para correr y cómo debes determinarlos? Varios entrenadores de carrera de Nike, incluidos Ridley y O'Donnell, explican este proceso y su importancia.