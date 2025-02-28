Aunque planificar en detalle qué entrenamiento hacer primero, correr o levantar pesas, puede parecer algo trivial, es importante para lograr tus objetivos de fitness, según los expertos.

"El orden de los entrenamientos afecta directamente a tu rendimiento y a la eficacia del entrenamiento", afirma Jay Silva, especialista en entrenamiento de fuerza y acondicionamiento e instructor de correr certificado por la RRCA en TeachMe.To. "Dar prioridad a una actividad sobre otra te permite dedicar la máxima energía a lo que más se alinea con tu objetivo principal".

Si notas fatiga después de completar tu primera actividad, no tendrás tanta energía para dedicarla a ese segundo entrenamiento. No pasa nada, pero el orden de los eventos puede dificultar tu éxito en cualquiera de las dos actividades. Por eso es fundamental identificar primero cuáles son tus principales objetivos de rendimiento y, después, elegir con qué actividad empezar.