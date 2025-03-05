Cómo evitar el dolor de tobillos después de correr

Después de correr, pueden doler muchas partes del cuerpo; eso es completamente normal. Sentir algo de dolor después de un entrenamiento de cualquier tipo significa que tu cuerpo hizo un gran esfuerzo y está intentando reparar los músculos dañados. Sin embargo, hay una gran diferencia entre un poco de malestar o inflamación y el dolor, aunque a menudo parezcan lo mismo al principio.

Los runners de todos los niveles pueden experimentar molestias en los tobillos después de correr, desde los runners de maratón experimentados hasta los novatos que se lanzan directamente desde el sofá a los 5 km. Por suerte, los fisioterapeutas afirman que hay muchas maneras de prevenir el dolor de tobillo después de correr.

"Es muy común experimentar dolor en el tobillo después de correr, porque correr es una actividad de alto impacto que ejerce una presión significativa sobre las articulaciones del tobillo, lo que las hace susceptibles a lesiones por uso excesivo, como tendinitis, esguinces o fracturas por estrés, especialmente si la forma incorrecta de correr, el calzado o los cambios repentinos de intensidad son factores", dice el fisioterapeuta John Gallucci Jr., Máster en Ciencias, entrenador atlético certificado, doctor en fisioterapia y director ejecutivo de JAG Physical Therapy en Nueva York. "Esto puede causar dolor a muchos runners, incluso a los más experimentados".

Por supuesto, si quieres saber cómo prevenir el dolor en el tobillo después de correr, es esencial que sepas cuáles son sus causas.