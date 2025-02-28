9 ejercicios de cardio que no implican correr

El ejercicio cardiovascular, o también conocido como cardio, es cualquier ejercicio que eleva tu frecuencia cardíaca. Hay una gran variedad de ejercicios de cardio, desde pasear con tu perro hasta entrenamiento de triatlón. Y, aunque el running es uno de los tipos de cardio más populares, no es para todos.

El running es un ejercicio de alto impacto. Dado que ambos pies se separan del piso a la vez, el impacto de estos al tocar el suelo es mayor que, por ejemplo, al caminar. La actividad física de alto impacto no tiene por qué ser mala, pero a algunas personas pueden venirle bien hacer movimientos de menor impacto o combinar ejercicios de alto y bajo impacto.

"Correr es un gran ejercicio de cardio, pero no es la única forma de poner a prueba tu sistema cardiovascular", afirma Aine Thomas, entrenadora personal de The Edge Fitness Clubs, certificada por la National Academy of Sports Medicine (NASM). "Los movimientos de alta intensidad, bajo impacto y cuerpo entero pueden elevar el ritmo cardíaco, mejorar la resistencia y desarrollar la fuerza, todo ello sin necesidad de correr".