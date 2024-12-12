ジャンピングジャックがもたらす5つの意外な効果

ジャンピングジャックをするメリットはさまざまだが、弾性強度とも呼ばれる能力もその一つ。 「弾性強度とは、筋肉と腱がエネルギーを吸収し放出する能力のことです」と、NASM認定パーソナルトレーナーであるアレクサ・ジェベンズは言う。 「弾性強度が高まれば高まるほど、パワーが高まっていきます」

「パワーが向上すると、ボックスジャンプ、ジャンプランジ、ランニングのようなさまざまな運動や活動をうまく行うことができます」とジェベンズ。

ジャンピングジャックは体力強化にどのように役立つのだろうか。「多くのプライオメトリックエクササイズと同じように、ジャンピングジャックでは筋肉または筋肉群の伸張性収縮と短縮性収縮を速いペースで行う必要があります」とジェベンズは述べ、さらに続ける。

「伸張性収縮とは、筋肉がゆっくりと伸びながら収縮すること。その良い例が、スクワットの『体を落とす』動きです。 短縮性収縮はそれとは正反対です。 例えば、スクワットの一番低い位置から立ち上がるときに、筋肉を『縮める』ことだと考えてください」