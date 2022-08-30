次のワークアウトを劇的に変える、グルート ブリッジの7つのバリエーション

比較的手を出しやすく負荷も少ないグルートブリッジは、どのような強度のルーティンにもぴったりのエクササイズだ。 試すバリエーションも豊富に揃っており、その多くが大臀筋にある3つの主要筋群すべてをターゲットにしたものになっている。 こうした動作でハムストリングスや腹筋も同様に鍛えられる。

「床で行う自重グルートブリッジは、大臀筋のトレーニングをあまりやったことがない人が最初に行うのにぴったりです」と理学修士であり、NASM認定パーソナルトレーナーでもあるジェームズ・シャピロは話す。 そこから徐々に、体力と筋肉の成長を実感し続けれられるように、より難易度の高いバリエーションに進みたくなると、説明する。

以下は、シャピロとISSA認定パーソナルトレーナーであるヴァネッサ・ヴィントが、今後のワークアウトで試すべき7つのグルートブリッジのバリエーションをまとめたものだ。 しかし、そちらに進む前に基本的な自重グルートブリッジのやり方を簡単に説明しよう。

仰向けになって膝を曲げ、足を腰幅に開いて床につける。

骨盤を少し押し込んで腹筋に力を入れる。

かかとで床を軽く押しながら、上半身を床につけたまま骨盤を天井方向へ持ち上げる。

一番上まで持ち上げたら大臀筋を引き締める。

ゆっくりと骨盤を床に下ろす。

「腰ではなく、大臀筋をメインに働かせることが重要です」とヴィント。 そのためには、運動中は常に背中を反らさないように気を付けよう。 背中は反らさずに、体幹に力を入れて引き締め、骨盤を少し押し込んで背骨がまっすぐな状態をキープする。

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ヴィントいわく、もし、大臀筋よりも大腿四頭筋（太ももの前側の筋肉）に効いていると感じるようなら、足が体に近すぎるか、つま先で押し出している可能性がある。 これを防ぐには、かかとで押し出すようにして、一番上の位置で膝の角度が90度になるようにしよう。

自重グルートブリッジをマスターしたら、次は変化をつけてレベルを上げよう。