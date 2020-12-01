マインドフルネスを実践する3つの方法

話はこうだ。上記の例は、テレビのコマーシャルの間に腕立て伏せをしたり、エレベーターではなく階段を使ったりするのに似ている。真のフィットネスには本当のワークアウトが必要であるように、マインドフルネスの精神的、身体的メリットのすべてを体験するには、実践を毎日欠かさず行うこと、あるいはほぼ毎日でいいから行うことが必要だとNikeのエキスパートは言う。



運動と同様、マインドフルネスのトレーニングでも複数の形態や「クロストレーニング」を採り入れることができる。今日は朝食前の呼吸法とボディスキャン、明日は実際の誘導瞑想、という風でもよい。やりやすい5分間から始めて、セッションの時間を徐々に長くしていこう（ウィグナル氏は20分が適切な目標だと述べている）。



難しそうと思うだろうか？効果的なトレーニングは例外なくハードだと、ウィグナル氏は言う。「マインドフルネスは、リラクゼーションや心の安らぎを得るためのツールという枠に決まってはめられています」と彼は語る。しかし、これらのメリットは短時間で得られるものではなく、時間が経過した後に得られるのだ。「マインドフルネスは、ベンチプレスで68キロを持ち上げるのと同様に労力を必要とします。負荷をかけるから筋肉が増えるように、ハードだから効果があるのです」とウィグナル氏は言う。「注意が散漫になるたびに、それに気づき、意識を元に戻してください。それがマインドフルネスのトレーニングです。反復しなければ、筋肉は増えないのです」



うまくいかずだめだと感じたら、これを思い出そう。ピストルスクワット、プルアップ、その他のうまくできないアクティブスキルと同様に、瞑想がうまくできず苦労するのはよい兆候だとウィグナル氏は言う。なぜなら、それは自分の弱みに取り組んでいることを意味するからだ。「私の経験から、そういう捉え方をする人はすぐに上達します」