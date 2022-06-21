ヨガに筋力トレーニングの効果はあるか？

さらにチャレンジして継続的に成果を得たいなら、自分なりに創造力を駆使しよう。たとえばインストラクターがチャトランガを指示したら、動きの中に腕立て伏せを2、3回さっと加える。ウォリアーのポーズ2では、両腕を伸ばしながら軽く振動させてみるのもいい。動作中にさまざまな感覚を意識し、流れの中で独自の筋力強化チャレンジを工夫して加えてみよう。「肩や手の角度を変えるだけでも、異なる筋肉を鍛えることができます」とポルカーリ博士も助言する。



筋力を強化しながら、最もパワフルな機関である脳も鍛えてみよう。ポルカーリ博士は語る。「自分にとって難しい姿勢や動きを体得し、ポーズをキープしたり、繰り返したりすることで、自分の限界を押し広げる方法が学べます。これは他のどんなフィットネスの目標にも応用可能なスキルなのです」ナマステという言葉で、自分の進歩に感謝しよう。