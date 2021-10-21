燃え尽き症候群の防ぎ方を学ぼう。クリスティーナ・マスラック博士が解説。

作業負荷が高くてコントロール不能に陥っているのに、働く人たちは必ずしも必要な支援を得られない。「燃え尽き症候群」が流行語になるのも無理はない。こんな時は、カリフォルニア大学バークレー校の心理学教授であり、燃え尽き症候群研究のパイオニアでもあるクリスティーナ・マスラック博士の話を聞こう。ポッドキャスト「トレーニング最前線」の今回のエピソードでは、彼女が司会のジャクリン・バイラーと共に、何が燃え尽き症候群に該当し、何か該当しないかを解説。さらに「メンタルヘルスデー」にできることとできないことについて、認めたくない真実をいくつか明らかにしている。しかし、ここで最も重要なのは、彼女が健康的な職場を作るための6つの戦略を前向きに提示していること。マスラック博士の数十年におよぶ研究結果を活用すれば、誰もが自分の環境を改善する方法を学ぶことができる。