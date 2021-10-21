ポッドキャスト「トレーニング最前線」：クリスティーナ・マスラック博士と一緒に燃え尽き症候群と闘おう

Coaching

自分を責めないで。燃え尽き症候群はすべてあなたの環境が原因。クリスティーナ・マスラック博士と一緒に環境を改善しよう。

最終更新日：2021年10月21日
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燃え尽き症候群の防ぎ方を学ぼう。クリスティーナ・マスラック博士が解説。

「トレーニング最前線」は、最先端のフィットネス情報を紹介するポッドキャスト。

作業負荷が高くてコントロール不能に陥っているのに、働く人たちは必ずしも必要な支援を得られない。「燃え尽き症候群」が流行語になるのも無理はない。こんな時は、カリフォルニア大学バークレー校の心理学教授であり、燃え尽き症候群研究のパイオニアでもあるクリスティーナ・マスラック博士の話を聞こう。ポッドキャスト「トレーニング最前線」の今回のエピソードでは、彼女が司会のジャクリン・バイラーと共に、何が燃え尽き症候群に該当し、何か該当しないかを解説。さらに「メンタルヘルスデー」にできることとできないことについて、認めたくない真実をいくつか明らかにしている。しかし、ここで最も重要なのは、彼女が健康的な職場を作るための6つの戦略を前向きに提示していること。マスラック博士の数十年におよぶ研究結果を活用すれば、誰もが自分の環境を改善する方法を学ぶことができる。

「個人や労働者の問題点だけに着目すると、彼らがなぜそのように感じているかをすっかり見落としてしまいます」

クリスティーナ・マスラック博士
カリフォルニア大学バークレー校の心理学教授

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マインドセット、運動、食事、リカバリー、睡眠に関する質問や、ゲストやトピックについての提案があったら、ぜひ司会のジャクリンまでメール（trained@nike.com）を送ってみよう。

公開日：2021年10月21日