心理学者が提唱する「もっとハッピーな人生」を送るための3箇条

仕組み：食事やショッピングは楽しい。でも、自分が夢中になれる活動の方が満足感は大きい。夢中になっている時間は、何かに没頭している状態だ。たとえば長距離を走っているときや、面白い本を読み耽っているときや、ヨガに集中しているとき。どんな気分かと尋ねられたら、「幸せ」だとは答えなくても、心の平穏を感じているはずだ。『Joy From Fear』を著したカーラ・マリー=マンリー博士（臨床心理士）はそう語る。フロー状態にあるあなたは、100％集中しているため、脳がおしゃべりを止めているのだ。

試してみる：1日や1週間のどこかで、自分が何かに没頭している瞬間を見つけてみよう。リモート会議などではなく、何か楽しいことをしている瞬間だ。以前はやっていたのに挫折したことや、興味が少し薄れてしまったことは、振り出しに戻って計画を練り直した方がいい。「まだ止めたくないと言い切れるようようなら、すぐにでもその活動に戻って没頭できるでしょう」とマンリー博士は言う。

まずは、自分の強みを活かせる活動から検討を始めよう。「エネルギーを注いだ分だけ、活動にも熱が入るものです」とマンリー博士は言う。学ぶプロセスが好きなら、新しいスポーツを始めてみよう。リビングルームいっぱいの観葉植物を育ててもいいし、地域の農園で区画を買って小さな菜園を作ってもいい。美しいものを見るたびに写真を撮ってしまうタイプなら、地元の美術館や博物館を訪ね歩いたり、写真教室に参加したりしてみては？

それでも自分の楽しみが見つからない場合は、パートナーや友人に聞いてみるのもグリーン博士のおすすめだ。自分が完全に没頭していたり、幸せな気分に浸っていたりするように見えるのは、一体どんなときなのか。自分が没頭している瞬間、何か有意義なことを経験している瞬間、上手に何かできた瞬間を見つけて、日記に書き留めてもいいだろう。日記に書いたら、そんな瞬間が生まれた原因を振り返る。研究によると、このような日記の振り返りだけでも幸福感が増す。そして時間が経つごとに、自分の深い関心について知るヒントにもなる。