自分に自信を持つ方法

立っていても、座っていても、まずは背筋を伸ばしてみよう。力がみなぎって、意欲が増し、恐怖心が減ったような気になる。これは「パワーポーズ」と呼ばれる姿勢の効果で、55件の研究結果によって有効性が証明されている。パワーポーズとは、肩を後ろに引き、胸を少しだけ張り、あごを上げ、相手と視線を合わせる姿勢のこと。不安とうつ病を専門とするシカゴの認定臨床ソーシャルワーカーで心理療法士のケリー・キトリー氏は、姿勢の重要性を次のように説明する。「前かがみの姿勢や、何かにもたれかかった姿勢は、呼吸を制限しがちです。自分が怠け者で小さい人間だと感じる場合もあります。心理学的に言えば、劣等感を投影した姿勢なのです」

服装で誰かになりきることも力になる。「自信がついていたら何を着るだろう？」と自問するのがグッドナイト博士のおすすめ。採用される前に仕事用の服を揃えてもいいし、ウエイトトレーニング初心者なのに上級者向け商品に投資してもいい。研究によれば、適切な服装を選ぶことだけで前向きになれる。そんな気持ちが精神的な強みになって、いずれ成功をもたらすのだとキトリー氏は語る。