自分に自信を持つ方法

もっと自信を持って夢を追いかけよう
Coaching
「自分ならできる」と言える自信があれば、スタート地点から次の一歩を踏み出せる（そしてゴールまでたどり着ける）。専門家のアドバイスで自信を高めよう。
- 目標に向けて前進できないのは、自信が足りないせいかもしれない。
- 正しいアプローチをとれば、成功と「失敗」を基に自信を築くことができる。
- 研究によれば、適切な服装がメンタルに力を与えてくれる。新しいギアを試してみてはどうだろうか。
知っておくべきポイント
プロのアスリート、スーパーモデル、度胸のある姉などを見ると、遺伝子によって生まれつき自信を備えた人がいるのではないかと考えたくなるが、それは正しくない。
不安を専門とするアトランタの認定臨床心理学者、ジェシカ・M・グッドナイト博士は説明する。「自信は経験から生まれます。思い切って挑戦する経験、そして時にはうまくいくという経験です。このような行動には、もちろん失敗も伴います。でもそこからうまく立ち直れば、失敗の経験さえ自信を高めるチャンスに活用できます」
新しいワークアウトやスポーツなど多くのスキルは、数回で物にするよりも、着実に取り組むほうが身につく。「自信がつけば、粘り強くなります」とグッドナイト博士。鶏が先か卵が先かの議論を呼びそうだ。
しかし最初の一歩には、恐怖が伴う場合もある。まずは以下のアドバイスで、新しい世界に飛び込む自信をつけよう。飛び込んでしまえば、目標に近づくための深く揺るぎない自信を培っていける。
1. 自信のあるふりをする。
立っていても、座っていても、まずは背筋を伸ばしてみよう。力がみなぎって、意欲が増し、恐怖心が減ったような気になる。これは「パワーポーズ」と呼ばれる姿勢の効果で、55件の研究結果によって有効性が証明されている。パワーポーズとは、肩を後ろに引き、胸を少しだけ張り、あごを上げ、相手と視線を合わせる姿勢のこと。不安とうつ病を専門とするシカゴの認定臨床ソーシャルワーカーで心理療法士のケリー・キトリー氏は、姿勢の重要性を次のように説明する。「前かがみの姿勢や、何かにもたれかかった姿勢は、呼吸を制限しがちです。自分が怠け者で小さい人間だと感じる場合もあります。心理学的に言えば、劣等感を投影した姿勢なのです」
服装で誰かになりきることも力になる。「自信がついていたら何を着るだろう？」と自問するのがグッドナイト博士のおすすめ。採用される前に仕事用の服を揃えてもいいし、ウエイトトレーニング初心者なのに上級者向け商品に投資してもいい。研究によれば、適切な服装を選ぶことだけで前向きになれる。そんな気持ちが精神的な強みになって、いずれ成功をもたらすのだとキトリー氏は語る。
2. 思い切ってやってみる。
「自信はリスクを負うことで培える」とキトリー氏は語る。安全地帯の外に出たことで満足感を味わえたとき、自分に対する自信が高まっていく。その自信は、どんな物事にも応用できるタイプの自信なのだとキトリー氏は説明する。
小さめのリスクに挑戦したい人は、思い切って見知らぬ人に話しかけてみよう。考えられる最悪の事態は、相手が異星人を見るような目であなたを見返すことぐらい。こんな小さな挑戦でさえ勇気は必要だが、新しいつながりを築けたことで得られる自信は大きな報酬になる。キトリー氏とグッドナイト博士がおすすめする習慣は、ジムやエレベーターで居合わせた人に手短な褒め言葉を贈ること。グッドナイト博士が実践の秘訣を披露する。「相手と視線が合ったり微笑みを交わしたりしたときが、話しかけるチャンスです」
3. 紙に書き出す。
「ホームランを打った」というような過去の成功体験を書き出して思い返そう。「すでに自分は難関を突破してきたのだという証拠を集めれば、自信を培っていく基盤に活用できます」とキトリー氏は語る。作成したリストは、トイレの鏡やコーヒーメーカーの横に貼ったり、スマートフォンのロック画面の壁紙にしたりして、よく目につくようにしておこう。
このリストには、リアルタイムで成し遂げたことも追加していく。特にうまくできたことを選んで、毎週のように書き加えていくのだ。多忙中に個人プロジェクトを仕上げたり、寝不足の日に高負荷ワークアウトである、HIITをこなしたりなど、なるべく達成が難しかった成果を選ぶ。リストが増える様子を目にすることで自分の進歩を実感できるとキトリー氏は言う。たとえ失敗したときでも、リストを見れば再挑戦への意欲が湧いてくるのだ。
「自信が高まっている証拠を見ると、自分には思っている以上の力があるのだと理解できるようになるでしょう。これが自尊感情やモチベーションにつながります。より大きなリスクを負って安全地帯から踏み出し、さらに大きな目標を設定する力になるのです」とキトリー氏。やがて、目標をすべて達成できるようになるのは言うまでもない。
文：マリーグレイス・テイラー
イラスト：ダビデ・ボナッツィ
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