激しいワークアウト後に痛みを感じるのが一般的だというのなら、普通の痛みと大きなケガを区別するにはどうすればいいだろうか？ 注目すべきは、リカバリーまたはクロストレーニングのセッション（軽めのサイクリングなど）の後にまだ痛みを感じるかどうかだ。痛みがある場合は、休養日が必要であることを示唆している。 ケガによる痛みではなく、通常の筋肉痛には共通する兆候がある。 たとえば、3日後には傷みがなくなっていたり、休憩中には痛みを感じないといった特徴が挙げられる。

それが深刻な痛みではなく、DOMSであることがはっきりとわかる一番の証拠は、遅発性の筋肉痛であることだ。 ワークアウト後、数日間痛む場合は、一時的なDOMSのせいだろう。

ディサローは次のように述べる。「痛みが遅れて発生した場合は安心してください。 DOMSでは、12〜24時間は痛みを感じなくても、ワークアウト後1〜3日間痛みます」

しかし、違和感があって不安を覚える場合は、慎重過ぎるぐらい慎重になることが重要だ。休養日を設けるか、医師または有資格の専門家に相談しよう。

違和感が残ったままジムに行く場合は、理学療法士か認定トレーナーと一緒にワークアウトを行って（フルでセッションを予約しなくてもアドバイスをくれるジムのスタッフもいる）、DOMSの影響が少ない筋肉群に焦点を当てるようにしよう。場合によっては、軽めのストレッチや自重を使った運動を勧められるだろう。



それから、ワークアウトでターゲットにしなかった部位が痛くても驚いてはいけない。 脚のワークアウトでも体幹や臀筋が痛くなることがあると、スチールは補足する。 運動中または運動後に鋭い激痛を伴う場合は、DOMS以外のことを示す可能性があるとスチールは語る。



筋肉痛では体がきしむのが一般的だが、休憩中にも強烈な違和感が生じるような場合は、医師の診察を受けるべきサインかもしれない。 運動後の正常な痛みは、疲弊した筋肉に負荷がかかるエキセントリックの動作中に感じられる。座るときに大腿四頭筋が痛んだ経験を思い浮かべて欲しい。

「じっとしているとき、つまり筋肉を使っていないときや筋肉が収縮していないときの痛みは、異常を示すサインかもしれません」とスチールは話す。

鈍い痛みは筋肉痛だけではなく、骨のケガでも生じる場合があることにも注意して欲しい。 違和感がある場合は、医師またはスポーツ専門医に相談するようにしよう。