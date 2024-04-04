エプソムソルトのお風呂に入るメリット

実のあるフィットネスルーティンには、ワークアウト後のリカバリーも同様にしっかり行うことが欠かせない。 リカバリーのトレンドやツールはいつの時代も出現するもの。しかし何世紀も前から存在するシンプルな手法が1つある。それが、エプソムソルトを入れた温かいお風呂につかることだ。

エプソムソルト入浴は筋肉痛や炎症の緩和に効果的だと話すフィットネスの専門家やアスリートもいるが、本当だろうか？ そのメカニズムは？ 専門家に尋ね、詳しい科学的知識と、エプソムソルト入浴に期待できるワークアウト後のメリットについて解説してもらった。