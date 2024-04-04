エプソムソルトのお風呂に入るメリット

ワークアウト後にエプソムソルトのお風呂に入るメリット
スポーツ＆アクティビティ
温かいお風呂に浸かるメリットについてじっくり考えたことはある？
実のあるフィットネスルーティンには、ワークアウト後のリカバリーも同様にしっかり行うことが欠かせない。 リカバリーのトレンドやツールはいつの時代も出現するもの。しかし何世紀も前から存在するシンプルな手法が1つある。それが、エプソムソルトを入れた温かいお風呂につかることだ。
エプソムソルト入浴は筋肉痛や炎症の緩和に効果的だと話すフィットネスの専門家やアスリートもいるが、本当だろうか？ そのメカニズムは？ 専門家に尋ね、詳しい科学的知識と、エプソムソルト入浴に期待できるワークアウト後のメリットについて解説してもらった。
エプソムソルトとは一体何なのか？
エプソムソルト（硫酸マグネシウムともいう）は、自然に生じる無機塩類の一種。 近所のスーパーやドラッグストアで、温かいお風呂に溶かすだけの商品として販売されている （食塩とは異なり、エプソムソルトは食用ではない）。
その名はイングランドのエプソムという町に由来する。約400年前にエプソムの農夫がエプソムソルトを発見。エプソムは、傷や痛み、発疹を治そうとするロンドンの人々にとっての湯治場になった。
今では多くの人々が、幅広い治療効果を期待してエプソムソルトを利用している。 エプソムソルト入浴の効果を取り上げた、信頼に値する研究結果は存在しないものの、関節炎の痛みや腫れ、打撲傷、便秘、不眠、片頭痛の緩和に効果があるという話は多く聞かれる。
リカバリーに関して言えば、筋肉の痛みや凝りを和らげたい人々によく利用されている。では、エプソムソルトについて詳しく見ていこう。
エプソムソルト入浴にリカバリー効果はあるか？
エプソムソルト入浴を支持する人々は、エプソムソルトをお湯に加えるとマグネシウムが溶けて肌から吸収され、数々のメリットをもたらすと考えている。
では、特にワークアウトのリカバリーにマグネシウムが有効なのはなぜだろう？ 「マグネシウムは体内に存在する必須ミネラルであり、収縮や弛緩といった筋肉の正常な働きを助けます」と話すのは、オステオパシー医学博士のデニス・A・カードン。全米オープンテニスなどのスポーツ大会をチームドクターとして支えるスポーツ医学専門家だ。 実際、マグネシウムには、筋肉だけでなく、骨や心臓をはじめ、ほぼあらゆる器官の健康と機能を維持する働きがある。
「マグネシウムが不足すると、筋肉にけいれんや痛みが生じることがあります」と、認定ストレングス・コンディショニングスペシャリストで運動生理学者でもあるジェイソン・マホフスキーは話す。プロの男性サイクリストを対象としたある小規模な研究では、マグネシウムを補給することで、ハードなエクササイズ後のリカバリーを促す効果や、「筋肉の損傷を防止する効果」があることが示された。ただ、マグネシウムの補給は、医師や栄養士の指導のもとに実施するべきだと、マホフスキーは注意を促す。 うれしいことに、マグネシウムは葉物野菜、豆類、ナッツ、種子類、全粒穀物などの多くの食べ物にもともと含まれている。
唯一の問題点は、エプソムソルトの入った温かいお風呂につかってマグネシウムが実際に体に吸収されるかどうかはまだ判然としないことだと、マホフスキーは言う。 「マグネシウムの血中レベルに変化をもたらすほど、エプソムソルトが肌から吸収されることを示した研究はありません」
カードンはこうも話す。「エプソムソルト入浴がもたらすメリットは、もっぱら温かいお湯につかることに関連するもののように思われます」 最近、炎症を和らげる処置としてアイスバスの人気が高まっているが、温かいお風呂に入ると血行が促されて酸素や栄養素を筋肉に届けることができ、結合組織の弾力性が高まるのだと、カードンは述べている。 その結果、遅発性筋肉痛（DOMS）が引き起こす痛みの緩和につながるのだ。
カードンとマホフスキーが共に主張する、副次的なリカバリー効果はもう一つある。 「おそらく最も重要なポイントは、温かいお風呂につかるとリラックスでき、メンタルヘルスに効果があるということです」とカードンは話す。
温かいお風呂に入ると、ストレスホルモンであるコルチゾールが減少することが、研究で示されている。 学術誌『Sleep Medicine Reviews』で発表された2019年の研究でも、寝る1～2時間前に10分間温かいお風呂につかることで入眠が早まり、睡眠の質が向上することが示されている。夜に8～9時間よく眠ることは、筋肉の回復や働きにとって重要なポイントだと、カードンは述べている。
マホフスキーもこう語る。「ストレスの多い世の中で生きていることを考えると、エプソムソルトを加えるかどうかはさておき、積極的に体を休めて回復させるリラックスタイムを確保するなど、とにかく落ち着ける環境を整えられるかどうかが重要です」
さらに、プラセボ効果として知られる、脳と体との応答が生み出す力もある。 研究によると、プラセボ（砂糖でできた錠剤などの偽薬）は、薬と同等の効果を示す生理学的な変化を実際にもたらす場合がある。 つまり、エプソムソルト入浴によって筋肉痛が和らぎ、リカバリーが早まると信じることが、エプソムソルトを使い続けるもっともな理由になると言えるだろう。 たとえ硫酸マグネシウムによる効果だと示す確実なデータがなくても、「効果があると思うことで効果が現れるのではないでしょうか」とマホフスキーは言う。
エプソムソルト入浴に副作用はあるか？
肌からマグネシウムが吸収されて筋肉痛を和らげ、リカバリーを早めるかどうかについてはさらなる研究を要するが、エプソムソルト入浴はリスクが低い手法とも言えると、マホフスキーとカードンは声を揃える。
ただし、やけど、傷、皮膚感染症がある場合は、エプソムソルト入浴は避けたほうが無難だ。 湿疹や乾癬などの皮膚の疾患がある人や敏感肌の人は、まず医師に相談しよう。
皮膚科医であるジェニファー・チュワレクは、マグネシウムがもたらす抗炎症作用のおかげで、エプソムソルト入浴は、場合によっては湿疹や乾癬のような皮膚の疾患の緩和に役立つ可能性があると述べている。 局部に塗布されたマグネシウムが毛包から吸収される可能性を示唆する研究もあるとのことだ。
しかし、重要なのはお風呂の温度だ。 「お湯の温度が高すぎると、エプソムソルトを入れるかどうかにかかわらず、肌を乾燥させてしまうので、肌に悪影響を及ぼすおそれがあります」と、チュワレクは指摘する。
エプソムソルト入浴の方法
エプソムソルト入浴の有効性は必ずしも信頼できるとは限らないが、エプソムソルトは手に入りやすく大半の人が安全に利用でき、欠点が多くあるわけではない。
ストレス解消、筋肉痛の緩和、睡眠改善のためにエプソムソルト入浴を試してみたいのなら、お湯を張ったバスタブにエプソムソルト（硫酸マグネシウム100％の商品を選ぼう）を1カップ入れるだけ。
「お湯が熱すぎなければ、エプソムソルトのお風呂はヨガやエクササイズ後のリラックスに役立ちます」とチュワレクは話す。
Frequently Asked Questions
Should you rinse off after an Epsom salt bath?
This is your choice. Some people choose not to rinse after taking an Epsom bath. Others might want to follow up their Epsom salt bath with a quick shower to rinse off any excess salt since it could dry out the skin.
How long should you sit in a bath with Epsom salt?
This is a personal preference, but it’s generally recommended to give yourself at least 15 minutes. If baths are stress-relieving for you, stay for up to an hour.
Words by Kylie Gilbert